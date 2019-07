Sánchez es reivindica i obvia Catalunya per demanar el vot al Congrés

El president del govern espanyol en funcions, el socialista Pedro Sánchez, ha obert aquest dilluns els debat d'investidura. Tot està encarrilat perquè segueixi en el càrrec amb els vots a favor de Podem, amb qui enllesteix un govern de coalició , i amb abstencions del PNB i els independentistes, que fugen del "com pitjor, millor" i no volen noves eleccions. Sánchez ha reclamat ser president "per fer efectiu el mandat de les urnes de que Espanya avanci amb justícia social". Un avenç que, en cap cas passa, ha dit per "qüestionar el model territorial". De la negociació amb Podem ben poca cosa n'ha dit. I a la crisi catalana, un assumpte que l'allunya dels seus possibles socis, ni una paraula.El president en funcions ha afirmat que té "capacitat d'acord amb grups, singularment Units Podem" i ha indicat que han passat de "parlar de les diferències a buscar acords amb la mirada esperançada de milions d’espanyols". Tot plegat amb la promesa "d'un repartiment just del procés, una societat de lliures i iguals en harmonia amb la natura".En cap moment ha mirat els independentistes, però el final del seu discurs, de gairebé, dues hores ha tingut una referència directa a la dreta: "Sé que a la dreta preferiu una altra direcció, però això ja ho van decidir els espanyols el 28-A. No em donin suport, però retirin les barreres. Permetin que Espanya avanci", ha demanat implorant de nou l'abstenció al PP i Cs que li estalviï la foto amb els independentistes.Sánchez ha deixat que passin gairebé tres mesos des de les eleccions que van marcar un fort creixement del PSOE però que el van deixar lluny de la majoria necessària per governar en solitari malgrat les seves intencions. Sánchez ha fet una crida a evitar "el bloqueig" perquè els espanyols van optar per "avançar i no retrocedir" malgrat que l’amenaça hi era a les eleccions en forma de govern de les tres dretes."Si no hi ha govern no hi ha tampoc oposició", ha dit. Per evitar l’amenaça de bloqueig que ha planat sobre la política espanyola aquests mesos ha proposat una reforma constitucional de l’article 99 de la Constitució per facilitar que, com passa als ajuntaments, governi la llista més votada si no hi ha una majoria alternativa en contra.Sánchez ha marcat sis prioritats del seu govern i ha fet alguns anuncis com ara situar la despesa en educació en el 5% del PIB i garantir el dret a l'educació durant tota la vida. les prioritats són una ocupació digna i pensions sostenibles malgrat la crisi del sistema; la revolució digital; afrontar l'emergència climàtica; la igualtat real i efectiva entre dones i homes; combatre les desigualtats socials que són herència de la crisi econòmica; i enfortir Europa. En aquest darrer punt hi ha inclòs les apel·lacions a la unitat i la cessió de competències perquè, ha dit, fer-ho "és una forma de resoldre tensions internes" en relació al procés. Ha desgranat l'aprovació de vàries lleis ja incloses al programa del PSOE i s'ha compromès a derogar la llei mordassa.La sorpresa sobre la manca de referències de Catalunya ha unit els partits catalans al Congrés. "En dues hores s'han fet zero referències al principal conflicte polític que té sobre la taula", ha lamentat el cap de files republicana, Gabriel Rufíán. No obstant això, ha assegurat que "hi ha mesures que estan molt bé" respecte del bloc social, i ha defensat que la posició d'ERC, si hi ha acord, seguirà sent la d'evitar el "bloqueig".Molt més crític ha estat el punt de vista de la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs. "La primera conclusió a què arribem és que Catalunya no és Espanya", ha etzibat, i ha destacat que "l'única menció explícita per demanar algun tipus de suport ha estat cap a la bancada conservadora". Borràs ha lamentat que el president del govern en funcions no tingui cap mena de "sensibilitat" respecte dels que estan vivint els catalans, amb la presó i l'exili, tot i que encara no ha tancat en banda el seu sentit de vot.Finalment, el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, s'ha mostrat sorprès per la manca de referències i ha descrit un Pedro Sánchez "confós, que no ha estat a l'alçada del moment històric i de les esperances que s'han creat" amb les negociacions amb Unides Podem.

