FOTOS I VÍDEO Els diputats d'ERC, amb flors grogues al Congrés

Els diputats amb les flors, als seus escons Foto: RTVE

Los diputados de ERC entran en el Congreso con ramos de flores amarillas #InvestiduraCongreso19 pic.twitter.com/HffdHT4yjw — El HuffPost (@ElHuffPost) July 22, 2019

Els diputats d'Esquerra Republicana de Catalunya duen rams de flors grogues en la sessió d'investidura de Pedró Sánchez al Congrés dels Diputats. Gabriel Rufián i els altres congressistes de la formació republicana han copsat totes les mirades en la seva entrada a la cambra espanyola al voltant de les 12 del migdia, quan entraven a l'hemicicle. Ho han fet com a gest envers els líders polítics independentistes empresonats i a l'exili coincidint amb flors grogues al ple d'investidura de Pedro Sánchez com a candidat a presidir el govern espanyol.Segons han explicat diversos mitjans, just després d'entrar a l'hemicicle amb les flors grogues, els uixers del Congrés del Diputats, han demanat als escons d'ERC que retiressin les flors. La presidència del Congrés és molt estricta en l'exhibició de símbols, ja sigui en format d'objectes o samarretes, com ja ha passat en altres ocasions en passades legislatures.El Huffington Post s'ha fet ressò de les flors grogues amb les que han arribat els diputats republicans al Congrés en aquest vídeo, que ensenya l'entrada.

