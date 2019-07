La investidura de Sánchez, en directe

16:02 Es reprèn el debat d'investidura al Congrés. Té la paraula Pablo Casado, cap de files del PP, que rep l'aplaudiment preventiu dels seus companys.

15:52 Solo tenemos dos mejillas — Rafa Mayoral (@MayoralRafa) 22 de juliol de 2019 Rafa Mayoral, diputat de Podem i membre del cercle de Pablo Iglesias, fa aquest tuit enigmàtic sobre la investidura, per ara encallada. Un comentari significatiu sobre les negociacions entre el PSOE i la formació lila, a la qual Sánchez s'hi ha referit de manera escassa durant el discurs al Congrés.

14:42 El secretari general PP, Teodoro García, ha criticat el discurs d'investidura de Pedro Sánchez. "En dues hores ha fet el mateix que tot l'any: res", ha dit en una compareixença davant la premsa al Congrés. García també ha dit que no veu "creïbles" les apel·lacions del líder del PSOE per un intent de col·laboració amb el PP, després que els socialistes hagin pactat amb Podem i independentistes en diverses comunitats autònomes: "Que sigui coherent", li ha demanat. Finalment, García ha conclòs que és "lamentable" que Sánchez hagi exhibit polítiques que ja havien fet altres partits abans, en referència al propi PP.

14:13 La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, també s'ha mostrat sorpresa per la manca de referències a Catalunya durant el discurs d'investidura: "La primera conclusió a què arribem és que Catalunya no és Espanya". "L'única menció explícita per demanar algun tipus de suport ha estat cap a la bancada conservadora", ha afegit, i ha lamentat que el president del govern en funcions no tingui cap mena de "sensibilitat" respecte dels que estan vivint els catalans, amb la presó i l'exili. Borràs ha dit que Junts per Catalunya "escoltarà" la proposta que es pugui fer amb Unides Podem, i que conjuntament amb els diputats suspesos -actualment a la presó de Soto del Real- decidiran el sentit del vot.

14:10 "Ha fet referències a la Xina, a Veneçuela, a l'Àfrica, però cap referència a Catalunya", ha lamentat el portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, que considera que s'ha vist un Pedro Sánchez "confús, que no ha estat a l'alçada del moment històric i de les esperances que s'han creat". Sobre la referència a Unides Podem, creu que ha fet una menció "de passada". "Semblava un president autista, semblava que no estiguéssim negociant amb ell", ha etzibat.

14:06 Gabriel Rufián veu "decebedor" que Sánchez no hagi fet cap referència a Catalunya. "En dues hores, zero referències al principal conflicte polític que té sobre la taula", ha lamentat, i ho considerat gairebé "negligent". No obstant això, assegura que "hi ha mesures que estan molt bé" respecte del bloc social, i ha defensat que ERC, si hi ha acord, no apostarà pel "bloqueig".

14:02 El debat d'investidura es reprendrà a les 16.00 hores amb la intervenció dels diferents grups de major a menor.

13:57 Pedro Sánchez finalitza el seu discurs de gairebé dues hores amb una referència molt clara a Unides Podem, i també unes paraules per a la bancada conservadora. No fa referència a Catalunya, ni al diàleg que insistentment han demanat els partits independentistes.

13:55 "Els espanyols ens han demanat avançar i estem en disposició de fer-ho", assegura Sánchez, i es refereix a Unides Podem per demanar el seu suport. "Fins ara hem parlat molt de les nostres diferències i no és fàcil trobar un punt de trobada, però res del que mereixi la pena és fàcil, i el que tenim davant val molt la pena", remarca.

13:52 Sánchez insta a reformar la Constitució per acabar amb els aforaments. Així mateix, recorda que cal "honorar la memòria democràtica" del país. Per això, el president en funcions anuncia que l'Estat assumirà directament la gestió de les polítiques de cerca de la veritat, justícia i reparació: "Espanya és el segon país del món en nombre de desapareguts, no podem fingir que no és important".

13:50 Pedro Sánchez ofereix un "pacte d'estat" sobre la justícia, amb una nova llei d'enjudiciament criminal. També afirma que impulsarà una llei integral perquè qui denunciï pràctiques corruptes es pugui "sentir defensat".

13:48 El president del govern espanyol en funcions assegura que regularà "amb valentia el joc", que s'ha estès "de forma descontrolada" a Espanya, especialment en els districtes on la renda és més baixa.

13:46 Sánchez: "La nostra és una societat democràtica ja madura, que es revela quan l'autoritat s'exerceix de forma injusta, és aquesta consciència el que representa el compromís de derogar la llei Mordassa".

13:45 Sánchez: "També continuarem amb l'augment progressiu del pressupost de Defensa".

13:41 El candidat del PSOE a la presidència del govern espanyol considera "imprescindible" una "sortida negociada" de la crisi a Veneçuela, amb unes eleccions democràtiques. Respecte d'Àsia, admet que la relació d'Europa amb la Xina comporta "dilemes", mentre que amb l'Àfrica hi ha diferents "eixos d'actuació" a emprendre.

13:38 Sánchez: "Protegim Europa i enfortim una unió que protegeixi la seva ciutadania, els seus estats i els seus territoris". Segons el president del govern en funcions, "Europa com ideal viu molt més enllà de les seves fronteres", i es un interlocutor "únic" per la seva connexió amb Llatinoamèrica.

13:35 Sánchez: "Ningú és menys espanyol, menys català, menys basc, menys madrileny o menys andalús per ser europeu". El president del govern espanyol en funcions demana "aprendre de l'experiència del Brèxit", i reconeix la figura de Josep Borrell, un "català espanyol per estar al capdavant de la diplomàcia europea".

13:33 La política migratòria d'Espanya és, segons Sánchez, "eficient", tot i que "cal fer molt més", com per exemple reformar el sistema d'asil europeu i millorar la cooperació amb Marroc.

13:29 Sánchez assegura que cal treballar en el sistema de finançament territorial. "Cal retornar el diàleg constant amb les comunitats autònomes", admet, sobretot davant de la crisi demogràfica.

13:28 Sánchez: "Hem d'aconseguir la cohesió territorial. L'estat autonòmic ha servit per cohesionar Espanya, sense cap dubte, i l'Espanya de les autonomies va ser i és una gran idea".

13:26 Sánchez proposa crear una llei estatal d'habitatge amb mesures per frenar les "pujades abusives" dels lloguers, i aposta per una Espanya en què la "llei de dependència es consolidi".

13:21 "Hi ha d'haver una redistribució de la riquesa. Hi ha d'haver un ingrés mínim vital que lluiti contra la pobresa infantil", afirma. En aquest sentit, assegura s'impulsarà un "gran pacte nacional contra la pobresa infantil". També insta a tramitar la llei orgànica per a la protecció integral de la infància i l'adolescència davant d'episodis de violència.

13:20 Sánchez denuncia les agressions homòfobes viscudes durant els últims mesos, i anuncia millores legislatives: "Hem de donar embranzida al pla d'acció contra els delictes d'odi".

13:17 Sánchez: "No hi pot haver una relació sexual sense el consentiment explícit de la dona. Una violació és una violació. No volem manades ni llops solitaris als carrers del nostre país".

13:16 El president del govern en funcions recorda que a nivell europeu no hi ha una legislació homogènia sobre el feminicidi i la violència masclista. Per això, i també contra l'anomenat "sostre de vidre" i les nombroses discriminacions, cal treballar-hi.

13:14 "1.000 dones han estat assassinades per violència masclista des de gener del 2003", denuncia Sánchez, que recorda que l'últim cas s'ha produït aquest mateix dilluns: "Una abraçada pels seus sers estimats i tota la solidaritat". Segons afirma, no es tracta de millorar le xifres, sinó d'aconseguir que no hi hagi "ni una dona morta més".

13:10 Sánchez: "Espanya és el país del món amb més recursos de la biosfera". El president del govern en funcions demana seguir lluitant perquè l'Estat sigui un país destacat en la lluita contra la dependència energètica i pel desenvolupament de les energies netes.

13:08 Sánchez: "Necessitem una llei de mobilitat sostenible. Cal avançar en la rehabilitació energètica. Farem una lluita ferotge contra la contaminació urbana".

13:05 Sánchez anuncia una llei de canvi climàtic i transició energètica, actuant a nivell internacional, estatal, corporatiu -amb una aliança público-privada-, i a nivell ciutadà. "Comptar amb una complicitat creixent amb la ciutadania és la nostra major esperança", admet. El president del govern en funcions veu "enormes possibilitats" en l'economia verda.

13:02 "Apostarem per la competència digital del professorat i l'alumnat, sobretot en la formació professional", afirma Sánchez, que també anuncia que proposarà una nova llei orgànica del sistema universitari.

13:01 Sánchez: "Aprovarem un pla de seguretat i potenciarem l'oficina de coordinació cibernètica entre la Policia Nacional i la Guàrdia Civil".

13:00 Sánchez posa de relleu la necessitat d'impulsar un "pacte per a la indústria" i, en l'àmbit artístic anuncia la creació d'una llei de mecenatge i d'una oficina de drets d'autor.

12:58 ​El president de la Generalitat, Quim Torra, ha evitat referir-se explícitament al debat d'investidura a Madrid durant la roda de premsa sobre el procés constituent celebrada a Palau. Torra ha indicat que la setmana passada ja va deixar "molt clara" la seva posició. En un article a La Vanguardia, va apostar pel "no" a Sánchez, si el líder del PSOE no s'avenia a parlar sobre el dret a l'autodeterminació; informa Oriol March.

12:53 Sánchez afirma que avenços com la instal·lació del superordinador MareNostrum a Barcelona no han de ser "l'excepció", sinó la "norma". "Aquesta legislatura ha de ser la del pacte per la ciència", afegeix, amb un augment d'inversió en l'I+D+I, i la creació d'una entitat pública de finançament de la innovació, l'emprenedoria i la transició ecològica.

12:49 Sánchez, sobre el sistema de pensions: "Tenim bases sòlides sobre les quals reforçar el nostre sistema, i hi ha una clara voluntat política d'evitar que hi hagi una pèrdua de la capacitat adquisitiva dels pensionistes". Per això, assegura que vol estudiar "noves fórmules de finançament" que garanteixi el futur d'aquest sistema.

12:46 Segons Sánchez, el seu govern promourà mesures perquè els autònoms cotitzin en funció dels seus ingressos reals i impulsarà un "gran pacte social i polític per a la racionalització dels horaris" i la conciliació. "El futur el guanyarà aquella societat que tingui professionals preparats, investigadors i empresaris capacitats d'innovar", declara. Per això, proposa convertir Espanya en el primer país europeu que reconegui el dret a l'educació durant tota la vida.

12:44 "Aprovarem un estatut del becari", anuncia Sánchez, per tal que aquells que s'inicien al mercat laboral puguin optar a retribucions reglades. I també apunta que s'aprovarà un "pla estratègic de retorn", per tal que aquells que han marxat a l'estranger puguin retornar.

12:42 Sánchez assegura que és necessari crear un nou estatut dels treballadors que reguli les noves relacions laborals: "Em comprometo a portar una proposta basada en el diàleg social".

12:41 Pedro Sánchez avisa que calen "reformes" en educació, política d'ocupació, en el mercat de treball, per garantir la competitivitat del sector industrial i energètic, i per modernitzar el sistema fiscal i de finançament autonòmic, entre d'altres.

12:37 El president del govern en funcions celebra la millora econòmica assolida durant els darrers mesos, però precisa que "no n'hi ha prou amb créixer", ja que és important que això es "reparteixi" i tingui efectes sobre la societat. "No n'hi ha prou en crear feina, sinó que sigui una feina de qualitat", exemplifica.

12:35 Sánchez proposa que la inversió educativa sigui un 5% del PIB. Un compromís, assegura, que demostra que l'Estat "aposta realment per a l'educació".

12:33 Sánchez assegura que s'han augmentat les exportacions, s'han triplicat els turistes i s'ha multiplicat per tretze a despesa sanitària, entre moltes altres millores: "Espanya és un país admirat i admirable".

12:32 El fundador de Ciutadans, Francesc de Carreras, que va abandonar el partit la setmana passada, considera que la formació taronja hauria d'haver ofert un programa a Sánchez i fer un pacte d'investidura amb el PSOE.