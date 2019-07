JxCat, a l'expectativa del discurs de Sánchez sobre Catalunya per decidir el vot

La portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs, ha assegurat a poques hores d'iniciar-se la sessió d'investidura que el seu grup no arriba "gaire motivat" per poder-se plantejar cap abstenció. En una entrevista a RAC1, Borràs diu que està a l'expectativa de saber les perspectives que té el govern de coalició PSOE-Podem per a Catalunya. "Ho desconeixem. Escoltarem i decidirem", ha conclòs.Borràs ha lamentat que el PSOE no s'hagi posat en contacte amb JxCat i ha afegit que qui aspira a ser president del govern espanyol hauria d'haver fet una roda de contactes. Segons Borràs, JxCat està disposat a escoltar el que ofereixi Sánchez, però el líder del PSOE no escolta. JxCat decidirà el sentit del seu vot després de parlar amb els presos, el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'expresident Carles Puigdemont.Borràs ha explicat que després d'escoltar el discurs d'investidura de Sánchez, parlaran amb els presos de JxCat a Lledoners a través d'advocats i que decidiran la posició del grup a Madrid conjuntament amb Torra i Puigdemont.Segons la portaveu de JxCat, els presos no defensen en bloc l'abstenció i la carta que es va "filtrar parcialment i malintencionadament" a la premsa es limitava a plantejar les diverses opcions.

