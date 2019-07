El debat sobre el procés constituent aterrarà al Parlament l'abril del 2020

El debat sobre el procés constituent s'accelera. Així ho han determinat aquest dilluns el president de la Generalitat, Quim Torra, i el cap de files del consell assessor per a l'impuls del Fòrum Cívic i Social per al Debat Constituent. Tots dos s'han reunit amb més membres de l'organisme per avalar el pla de treball, que arrencarà al setembre amb la consolidació de les enteses territorials i amb la celebració de set jornades formatives temàtiques a set ciutats del país. La idea de Torra i Llach és presentar al Parlament, l'abril del 2020, el Fòrum Cívic i Social, que sintetitzarà el resultat dels debats."El marc autonòmic queda totalment desfasat", ha assenyalat l'exdiputat de Junts per Sí, que ha indicat que a partir del mes de novembre es desenvoluparan tots els debats ciutadans. Comptaran amb formularis de preguntes per a cada tema i possibles respostes perquè cada participant esculli l'opció que s'ajusti a la seva opinió. Això permetrà, segons Llach, processar i quantificar les opicions expressades. En cap moment, però, aquests debats han de servir per crear una Constitució catalana.El cantautor ha indicat que aquestes iniciatives poden servir per "retornar la iniciativa política" a través de la ciutadania. "Hem de posar el moviment ciutadà al centre", ha assenyalat Llach, en la mesura que -segons ha explicat- no hi ha unitat estratègica en l'independentisme institucional. "El consell assessor ha decidit demanar al president la seva dissolució i posa la feina feta fins ara en mans de les enteses territorials del debat constituent", ha anunciat l'exdiputat de Junts pel Sí.Amb el consell dissolt, un cop definida la metodologia i consolidada l'estructura territorial, es construirà l'anomenada Coordinadora Nacional d'Enteses que es presentarà properament amb els delegats, que seran territorials. De moment, el debat està dividit en regions. "Ja ens estem coordinant", ha assenyalat Llach. Les futures assemblees seran autoconvocades o bé convocades per les enteses territorials.Els set àmbits temàtics són aquests: elements constitutius -com ara el model d'Estat o la llengua-; els drets -civils, polítics, socials; participació política i organització del poder; organització territorial; règim econòmic, territori, recursos naturals, sectors estratègics i empreses públiques; i seguretat i relacions internacionals. Les conclusions que en surtin seran presentades "solemnement" al Parlament l'abril del 2020.

