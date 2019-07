Una candidata a les primàries de Ciutadans afirma que hi ha presos polítics

Ciutadans celebra eleccions primàries per elegir el seu candidat a la presidència de la Generalitat per quan es convoquin eleccions. La portaveu al Parlament, Lorena Roldán, apareix com la gran favorita, amb el suport de la direcció. Malgrat que sectors del partit qüestionaven Roldán i fins i tot havia circulat el nom del també diputat Nacho Martín Blanco, la dirigent de Tarragona té tots els números per sortir vencedora de les primàries. Això malgrat que hi ha fins a dotze aspirants.Aquest dilluns, ha començat la ronda de compareixences públiques dels candidats a la seu central de Ciutadans a Barcelona. I ho ha fet amb una sorpresa. Una d'elles ha estat Antonia Pedrero, empresària de professió, s'ha mostrat del tot identificada amb els colors del seu partit, i ha explicat que ha estat regidora a Martorelles. Ha afirmat que considera complicat per "resoldre el conflicte" que hi hagi "presos polítics". L'aspirant ha repetit aquesta expressió per corroborar que, en efecte, "tot seria més fàcil" si no hi hagués presos polítics. Més endavant, ha volgut rectificar afirmant que "m'ha traït el subconscient" i s'ha referit a "polítics presos".A la pregunta de si algun dirigent li ha mostrat suport, ha dit que ha estat l'eurodiputat Javier Nart. Però tot seguit, no ha volgut especificar si coincidia amb totes les crítiques que l'europarlamentari va fer a la direcció del seu partit sobre políitica d'aliances i oposició frontal a la investidura de Pedro Sánchez.Eliane Baldomar, militant de l'agrupació de Gràcia, ha estat una altra de les aspirants que han presentat avui la seva candidatura per encapçalar el cap de cartell de Ciutadans a Catalunya. Han estat les primeres aspirants a comparèixer a la seu central del partit a Barcelona. Són dos dels dotze candidats que competiran en les eleccions primàries que se celebraran entre el 24 i el 26 de juliol.Baldomar ha explicat la seva trajectòria vital, des de la seva Bolívia natal, i s'ha mostrat molt preocupada per la "divisió" que travessa Catalunya. Ha dit que no pensa diferent de la favorita, Lorena Roldán, però sí amb matisos: "Hem de fer una crida a la unió".El reglament del partit facilita que tot militant amb sis mesos d'antiguitat pugui concórrer a les primàries, sempre que tingui nou mesos de militància. Però no s'exigeix un mínim de signatures de militants com aval ni el suport de cap agrupació. Això facilita, d'una banda, la presentació de candidatures, però alhora les redueix al voluntarisme de militants de base sense suport intern.

