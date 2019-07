Les converses entre PSOE i Podem per investir Sánchez s'encallen

La negociació està en marxa però no avança. Fonts coneixedores de les converses entre el PSOE i Unides Podem per la investidura de Pedro Sánchez asseguren que, a poc més d'una hora d'iniciar el ple del Congrés -comença a partir de les 12.00 hores-, els partits encara són lluny de tancar un acord definitiu. Tant és així que fonts del partit de Pablo Iglesias s'estan queixant que, tot i el "bon to" de les converses, els socialistes només els han ofert "responsabilitats simbòliques"."El que ens transmeten és que no estan disposats a compartir el govern. Es neguen a compartir ni un sol ministeri des dels quals poder desenvolupar polítiques com l'increment del salari mínim a 1.200 euros, les escoles de 0 a 3 anys, desenvolupar polítiques d'igualtat, baixar les taxes universitàries, potenciar la recerca, baixar la factura de la llum, mesures contra l'emergència climàtica o mesures de justícia fiscal com l'impost a la banca per a recuperar el rescat", lamenten fonts de Podem.Davant aquest panorama i a poca estona de començar el debat d'investidura, els partits volen seguir negociant però mantenen en l'aire el pacte que va tornar a obrir-se camí des del passat divendres, quan Iglesias va acceptar no formar part d'un possible govern de coalició d'esquerres . Segons Unides Poder, però, ara no paren de "trobar "excuses per part del PSOE", que asseguren que només els proposa tenir "responsabilitats simbòliques" dins l'executiu.Després de la renúncia d'Iglesias, Unides Podem ha exigit tenir una representació "proporcional" al govern. El partit va aconseguir 3,7 milions de vots a les eleccions del 28-A, mentre que el PSOE en va obtenir 7,5. Iglesias també exigeix que sigui Podem qui proposi el nom dels seus ministres, sense que hi hagi possibilitat de nous vetos per part del PSOE.Per ara, Podem assumeix no controlar cap de les grans carteres ministerials, com Defensa, Justícia, Interior o Exteriors però aspira a fer-se amb el control de les polítiques socials a través, per exemple, de Treball, Habitatge o Medi Ambient.Per part del PSOE encapçalen les negociacions a vicepresidenta Carmen Calvo i la portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, mentre que a Podem porten les regnes de les converses el secretari d’Acció Política, Pablo Echenique, i la portaveu del partit al Congrés, Irene Montero.Precisament, el nom de Montero és un dels que hi ha sobre la taula per formar part del nou consell de ministres, tal com va reconèixer aquest diumenge el portaveu dels comuns a la cambra, Jaume Asens. L'exegidor de Barcelona també va instar Sánchez a crear una taula de diàleg amb Catalunya que abordi la resolució del conflicte, sense descartar un "pacte de claredat" per un referèndum pactat.El debat d'investidura començarà avui a les dotze del migdia amb el discurs de Sánchez, que disposarà de temps il·limitat. Està previst que el president espanyol en funcions centri la seva intervenció en l'ocupació, el feminisme i la lluita contra l'escalfament global.Quan Sánchez hagi acabat, ja a la tarda, serà el torn del PP, Ciutadans, Podem i Vox. Serà dimarts quan arribi el torn dels partits independentistes. ERC i Junts per Catalunya intervindran a la cambra a partir de les nou del matí, igual que el PNB, Bildu, Coalició Canària, Navarra Suma, Compromís i el Partit Regionalista Cantàbric (PRC). Després d'una darrera intervenció del PSOE, tindrà lloc la primera votació, en la qual Sánchez necessitaria aconseguir majoria absoluta -176 escons- per ser president, un escenari que es preveu poc probable a hores d'ara. Els socialistes només compten, per ara, amb el vot favorable assegurat dels dos diputats del PRC i Compromís, que sumats als socialistes representen 125 escons. Encara que Podem donés suport al candidat en primera volta, la suma només s'ampliaria als 167, lluny dels 176.Si no assoleix l'objectiu en el seu primer intent, el Congrés celebrarà una segona votació aquest dijous, on el president en funcions en tindria prou amb una majoria simple -més vots a favor que en contra- per repetir en el càrrec.És en aquest escenari on apareixen com a especialment rellevants els vots dels partits independentistes. ERC ja ha avançat que si Sánchez i Iglesias arriben a un acord no bloquejaran la investidura del candidat del PSOE i l'acord estratègic dels republicans amb Bildu farà que els independentistes bascos votin en el mateix sentit, és a dir, abstenció o favorable.Mentrestant, Junts per Catalunya encara no ha decidit quina serà la seva postura, tot i que Torra i el nucli du de Puigdemont empenyen els postconvergents cap al no. El PDECat ha optat per esquivar el debat i deixar la decisió en mans del grup de JxCat al Congrés.Decideixi el que decideixi, una abstenció d'ERC i Bildu aplanaria el camí a Sánchez, que aconseguiria ser investit malgrat el vot negatiu de PP, Ciutadans i Vox.Mentrestant, PP i Ciutadans mantenen la pugna per liderar l'oposició a Sánchez. Els discrusos de Pabo Casado i Albert Rivera es preveuen contundents, igual que el de Santiago Abascal (Vox). El partit d'ultradreta planteja un escenari d'"emergència nacional" si el PSOE i Podem formen un govern de coalició, amb el suport per activa o per passiva de forces independentistes.La pressió ja ha començat aquest diumenge, quan Ciutadans ha acusat els dos partits que negocien la composició del nou executiu de "barallar-se per les cadires" sense explicar el seu programa, mentre que el vicesecrretari d'Organització dels populars, Javier Maroto, ha assegurat que el debat d'investidura contraposarà dos models: el de l'"Espanya agafada amb pinces" i la del país "modern i unit del PP".Amb una pugna per liderar l'oposició en marxa, el PSOE i Podem afronten una negociació a contrarellotge que eviti la convocatòria de noves eleccions. El repartiment de carteres al consell de ministres marcarà les possibilitats de firmar un pacte abans d'aquest dijous, la data límit.

