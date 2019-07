ERC no bloquejarà la investidura si hi ha un «acord viable» entre el PSOE i Podem

L'adjunt a la presidència d'ERC, Pere Aragonès, ha assegurat que els diputats del seu partit al Congrés no bloquejaran l'inici de la legislatura si hi ha "un acord viable" i que, en cas de desacord entre PSOE i Podem, votaran "no". En una entrevista a TV3, Aragonès ha descartat un "sí" perquè requeriria una "negociació profunda" que, segons ha dit, no existeix en l'escenari actual.Preguntat per un possible vot diferent d'ERC i JxCat a la investidura, Aragonès ha respost que les "divergències d'opinions" en l'independentisme no són menor que les que hi ha als partits que defensen la unitat d'Espanya i ha mostrat el seu "respecte" cap al procés intern de JxCat per decidir el sentit del seu vot.El Col·lectiu Primer d'Octubre demana als diputats d'ERC al Congrés que votin "no" a la investidura de Pedro Sánchez encara que hi hagi acord entre PSOE i Podem per formar govern. En un comunicat, el col·lectiu intern del partit considera que s'ha de votar en contra la investidura del líder del PSOE perquè la "política repressiva" no ha variat "gens ni mica" i perquè els socialistes no han fet "cap gest de diàleg".

