Vuit empreses de l'Íbex 35 van finançar una campanya contra el procés a petició de Rajoy

Vuit de les principals empreses espanyoles agrupades en l'Íbex 35 van finançar una campanya contra el procés a petició del govern de Mariano Rajoy. Tal com informa El Confidencial , l'octubre del 2017, mentre al Parlament s'estava a punt de proclamar la independència de Catalunya, la secretària d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro, va convocar una reunió amb alts directius del Banc Santander, el BBVA, Caixabank, Telefónica, Repsol, Iberdrola, El Corte Inglés i Inditex.Martínez de Castro, mà dreta de Rajoy, els va demanar que contribuïssin a neutralitzar la campanya mediàtica de la Generalitat en una operació que s'estructuraria a través del Real Institut Elcano, que té com a president d'honor Felip VI. Es va acordar que la campanya s'executaria a través d'aquesta institució (les empreses en qüestió formen part del seu patronat) per evitar que semblés que s'estava finançant una acció governamental.Sempre segons El Confidencial, aquestes empreses van donar "un pressupost espacial" per a la campanya a petició del govern espanyol. La acció va consistir en un cicle de conferències per grans ciutats europees i nord-americanes amb la col·laboració de diversos think tank d'arreu del món.La ronda va començar el 6 de novembre, ja amb el 155 en marxa, a Londres, i va acabar el 19 de desembre a Nova York, poc abans de les eleccions al Parlament convocades per la Moncloa. Durant aquest temps, la campanya va viatjar per París, Londres, Berlín, Brussel·les i Roma, i també a Nova York i Washington. Fonts de les empreses implicades citades per El Confidencial admeten que la situació d'Espanya exigia una resposta contundent.

