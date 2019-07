Nova onada de calor: les temperatures toquen sostre aquesta setmana

Predomini del sol i temperatura de canícula les properes jornades. pic.twitter.com/vTxa9aPgyu — Meteocat (@meteocat) July 21, 2019

Risc alt de calor aquesta setmana Foto: Meteocat

Nova onada de calor a la vista. Serà aquesta setmana, especialment a l'interior del país i a Ponent, on les temperatures tornaran a tocar sostre arribant en alguns casos (i fins i tot superant) els 40 graus. Els models indiquen que una bombolla d'aire càlid s'acosta a la Península Ibèrica i a partir d'avui ja començaran a pujar les temperatures. La calor intensa s'allargarà previsiblement fins dijous. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor intensa arreu de Catalunya.De cara a aquest dilluns, el cel romandrà serè o poc ennuvolat durant tota la jornada si bé a partir de migdia apareixeran alguns núvols d'evolució diürna a punts de l'extrem nord del Pirineu que, transitòriament, deixaran el cel entre poc i mig ennuvolat. Independentment, fins a primera hora del matí, hi haurà alguns intervals de núvols baixos als dos extrems del litoral, preferentment a l'extrem sud on, a més, reapareixeran al vespre.La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta, tant la mínima com la màxima. La mínima oscil·larà entre els 12 i 17 ºC al Pirineu, entre 16 i 21 ºC al Prepirineu i nord de la depressió Central i entre 19 i 24 ºC a la resta del territori. La màxima es mourà entre els 29 i 34 ºC al Pirineu i litoral, entre 35 i 40 ºC a Ponent i entre 32 i 37 ºC a la resta del país. L'ambient serà calorós en general i xafogós al litoral durant tota la jornada, especialment durant les hores centrals del dia.Protecció Civil ha ampliat aquest diumenge a la tarda la fase d'alerta per onada de calor del pla Procicat a tot Catalunya excepte l'Aran. D'acord amb les últimes previsions meteorològiques, l'onada de calor que comença aquest dilluns passarà d'afectar només les comarques de Ponent, com es preveia aquest matí, a fer notar els seus efectes a pràcticament tot el territori.L'episodi, que es preveu que duri fins al dijous, afectarà més la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell i el Pallars Jussà, comarques que preveuen registrar temperatures anormalment elevades per l'època de l'any. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que preparin preventivament llocs frescos i tinguin especial cura de les persones majors de 75 anys sense suport familiar o recursos.Així mateix, Protecció Civil ha recordat que el risc d'incendi augmenta amb la pujada generalitzada de les temperatures i la baixa humitat i que, per tant, cal evitar qualsevol conducta de risc en aquest sentit. D'altra banda, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).A part, el comitè tècnic del pla Procicat ha anunciat que es reunirà aquest dilluns al migdia per avaluar la situació provocada per l'onada de calor, especialment en relació a l'augment del risc d'incendis.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor