ENQUESTA Què han de fer ERC i JxCat a la investidura de Pedro Sánchez?

Aquest dilluns comença el debat d'investidura al Congrés dels Diputats. El candidat socialista i president en funcions, Pedro Sánchez, se sotmetrà a la votació sense tenir majoria absoluta, i per tant, si no hi ha cap canvi d'última hora, sortirà elegit president dijous en segona votació.Quin paper hi han de tenir els partits independentistes? Creieu que ERC i JxCat han de votar a favor de la investidura o hi han de votar en contra? O potser una abstenció? Participeu a l'enquesta de

