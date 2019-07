JxCat, ERC i la CUP governaran junts a Vilanova i la Geltrú

L'assemblea de Capgirem-CUP ha aprovat aquest diumenge l'acord per governar a Vilanova i la Geltrú amb ERC i JxCat, ampliant així l'executiu que ara formen els set regidors republicans. Segons ha anunciat en una piulada el número dos de la candidatura anticapitalista, Enric Garriga, les bases cupaires han donat el vistiplau a entrar al govern per primera vegada en la història de la ciutat.El pacte tancat el 18 de juliol amb ERC i JxCat després d'un mes de negociacions suma 13 regidors i garanteix majoria absoluta al ple. Garriga ha reconegut a Twitter que ara "toca arromangar-se" i "assumir contradiccions" per tal de treballar perquè la ciutat sigui "un referent en polítiques transformadores".