CatalApp, l'aplicació per valorar l'ús de la llengua en establiments o atenció al client

Plataforma per la llengua impulsa una nova aplicació per a mòbils i tauletes per valorar i comentar l'ús del català en diferents serveis. L'app permet als usuaris que la descarreguin determinar quins establiments o quina atenció al client reben, en discriminació de la llengua catalana, i marcar-ho a l'aplicació.Segons explica la mateixa Plataforma, l'aplicació els permet "tenir una bona radiografia real del nivell de responsabilitat lingüística dels establiments comercials i serveis del domini lingüístic català". Els mateixos establiments poden incorporar-se a la CatalApp, a més de no necessitar cap mena de registre per part dels usuaris que volen valorar els diferents serveis disponibles. Plataforma per la Llengua detalla tots els dispositius disponibles i la manera de funcionar en aquest enllaç

