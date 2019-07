Planeta s'uneix a Netflix per editar llibres sobre les seves sèries

L'Editorial Planeta i Netflix s'han unit per portar a la literatura diverses sèries de la plataforma de streaming líder a tot el món. Les produccions escollides en són tres i totes fetes des d'Espanya i per actors espanyols o llatinoamericans: La casa de papel, Élite i La casa de las flores.Segons explica el diari El País, l'acord permetrà permetrà a l'editorial publicar aquests títols en castellà per a Espanya i l’Amèrica Llatina, a banda de gestionar els drets internacionals d'edició. Aquestes obres literàries no seran reproduccions exactes o fidedignes dels episodis emesos de les sèries, sinó que desenvoluparan spin offs, seqüeles, preqüeles i històries originades a partir del metratge original.Jesús Badenes, director general de la Divisió de Llibres de Planeta, explica al diari madrileny que aquests llibres estaran a càrrec "més de guionistes que no pas d'escriptors" ja que focalitzen la importància "en els personatges i no pas en els episodis". La casa de papel ha estrenat aquest divendres la tercera temporada, amb un clar èxit per tot el món.

