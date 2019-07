VÍDEO L'emotiu anunci sobre futbol infantil que ha aplaudit Gerard Piqué

Con este vídeo ha presentado el @Trabzonspor su nueva equipación.



Si amas el fútbol y has jugado alguna vez en la calle, se te saltarán las lagrimas.



Maravilloso 👏⚽️pic.twitter.com/nruQwLVwFp — Monty (@MoontyB10) July 19, 2019

El futbol és un esport seguit per milions de nens i nenes arreu del món. Tant és de quin país, continent, condició o classe social. El futbol no té fronteres. Així ho han volgut deixar clar des del Trabzonspor, és el club amb més seguiment darrere dels tres "grans" (Besiktas, Fenerhbaçe i Galatasaray), en aquesta campanya publicitària.Gerard Piqué ha donat encara més difusió a aquesta campanya, aplaudint-la a través del seu compte de Twitter. El capità blaugrana és ara mateix al Japó amb la majoria de la plantilla per a celebrar la pretemporada amb el Barça. L'equip s'enfrontarà al Vissel Kobe d'Iniesta, David Villa i Sergi Samper a la Rakuten Cup, a més del Chelsea.

