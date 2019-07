Els fisioteraupeutes catalans alerten del risc dels massatgistes ambulants de la platja

Segur que a més d'un li han intentat vendre un massatge a la platja durant l'estiu. Si és així, més val que no l'accepteu. Segons ha informat RAC1 , el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha demanat a l'administració que freni la proliferacio dels massatgistes de la platja. El seu degà, Ramon Aigüadé, ha explicat que aquests falsos professionals incorren en una pràctica il·legal, sovint no tenen cap formació i fan massatges que poden comportar problemes de salut greus.En declaracions a la cadena, Aigüadé ha explicat que les mesures d'higiene d'aquests massatgistes són insuficients. "Passen d'un pacient a un altre i pot ser que, sense saber-ho, algun tingui fongs a l'esquena. Amb un mínim de contacte hi ha risc d'infecció entre usuaris", ha advertit. També ha assegurat que els productes que utilitzen no són sanitaris i que la conservació del material no és bona, perquè sovint s'està moltes hores al sol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor