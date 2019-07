Tot el que has de saber de la gira japonesa del Barça

📋 [SQUAD] - Rakuten CUP 2019

🛫🇯🇵 This is the list of the 26 players who will travel to Japan



All the details 👉 https://t.co/img3mjPpUC 👈

🔵🔴 #ForçaBarça pic.twitter.com/tucjrfnoXj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 20, 2019

El Futbol Club Barcelona ja prepara la temporada 2019/2020 amb les noves incorporacions. La plantilla disponible ha viatjat al Japó on celebraran la Rakuten Cup, el primer trofeu que opta el club en aquesta gira asiàtica. Griezmann, De Jong, Neto i diversos jugadors del filial s'han incorporat per participar en aquesta primera parada de pretemporada, amb l'enfrontament esperat contra el Vissel Kobe d'Andrés Iniesta.Els blaugranes es retrobaran amb qui va ser el seu capità fins l'any passat. A més, es tornaran a veure les cares amb David Villa i Sergi Samper, jugadors que van jugar al Barça en els últims anys. Els retrobaments no finalitzaran, ja que la Rakuten Cup es completarà amb l'enfrontament amb el Chelsea, on encara juga Pedro Rodríguez.La Rakuten Cup només té tres participants: el Barça, el Chelsea i el Vissel Kobe. El blaugrana i el japonès són els dos principals equips amb patrocini de la marca Rakuten. Pel que fa el club anglès, amb publicitat de Yokohama, és el convidat d'honor d'aquest triangular amb una clara participació japonesa.La Copa comença aquest dimarts pel Barça contra el Chelsea. L'enfrontament serà per la tarda però en horari matinal a Catalunya, a les 12:30h. Els blaugranes jugaran contra Pedro Rodríguez, qui va formar part del Barça de les sis copes.El següent serà dissabte 27, contra el Vissel Kobe, en el retrobament sobre la gespa amb Andrés Iniesta i David Villa. Al conjunt japonès també hi juguen diverses antigues estrelles del futbol europeu com Lukas Podolski i Phillipe Lahmn. Sergi Samper es va incorporar la temporada passada a l'equip. A les onze del matí.Ni Messi ni Suárez han viatjat amb l'equip arran de la Copa Amèrica, ja que disposen de més dies de vacances. Tot i això, la plantilla blaugrana ha pogut comptar amb totes les incorporacions d'estiu, a més de diversos pesos pesants de l'equip. També han dut diversos jugadors del planter al Japó.

