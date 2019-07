El supervivent del foc d'Horta assegura que el cos «s'ha aixecat» després de la tragèdia i demana mirar endavant

Jordi, David, Jaume, Ramon i Pau. Són els noms dels cinc bombers dels GRAF de Lleida que van perdre la vida tot just fa deu anys. Els familiars, el cos de Bombers i les autoritats, encapçalades pel president de la Generalitat, Quim Torra, han homenatjat aquest diumenge al Mirador dels Ports els bombers morts en un acte emotiu.L'únic supervivent, Josep Pallàs, ha expressat que una dècada després "s'han aixecat d'una situació que va ser molt dura" i ha emplaçat al cos a mirar endavant. Per la seva banda, el president Torra ha subratllat que ara ja tenen capacitat per invertir i desenvolupar les conclusions sorgides de la comissió parlamentària que va investigar aquell foc.Més de 200 persones participen aquest diumenge al matí de la marxa i la cursa en record dels cinc bombers dels GRAF de Lleida quan, tot just aquest diumenge, es compleix una dècada de la tragèdia. Una setantena de participants recorren uns 14 quilòmetres corrent mentre que una norantena ho fan caminant. Tots ells han sortit de la zona de la Farinera i passaran per la zona de l'atrapament. Un dels veïns d'Horta, Jaume Chertó, ha explicat que cada vegada que caça per la zona segueix sentint la "impotència" d'aquell moment que va ser "molt dur".Els participants han recollit els dorsals al descampat de la Farinera, on fa deu anys es va establir el centre operatiu de l'incendi. Tocades les vuit del matí i després de recollir els dorsals i rebre les instruccions per participar en les dues activitats esportives, les més de 200 persones han començat a córrer i a caminar per la zona dels Ports que es va cremar fa deu anys. Jordi Vendrell, membre de la Fundació Pau Costa i organitzador d'aquest homenatge, ha afirmat que allò que fa "especial" aquesta marxa és recordar als companys que van morir en la tragèdia. "Justament, avui fa deu anys, tant la marxa com la cursa passen pels racons claus d'aquell incendi", ha dit.Un dels moments més emotius ha estat en l'ofrena floral al monòlit en memòria als bombers morts al Mirador dels Ports. Els primers de fer l'entrega, han estat els fills i els familiars de les víctimes, seguits per la comitiva d'autoritats, presidida pel president Torra.Seguidament, Pallàs s'ha dirigit a les autoritats. "Haurien de fer polítiques per a més de 20 anys perquè tenim gent, l'equip, per posar coneixements i fonaments", per això, ha demanat que "posin vostès els fonaments d'aquesta demanda, de mirar més enllà, perquè hauríem de ser un laboratori de com solucionar aquests maldecaps"."Tots desitgem que mai, mai, ens hàgim de trobar amb un desastre com el que vam viure aquí fa 10 anys però si tinguéssim la desgràcia d'haver-hi de fer front, ha de ser una experiència que ens ensenyi a actuar sempre al servei del país", ha assegurat Torra. El president ha defensat que la demanda de millores del cos de Bombers es poden comença a "palesar" amb les inversions previstes per la Generalitat.

