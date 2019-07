Oltra convida Sánchez i Iglesias a prendre com a exemple el pacte del Botànic

La vicepresidenta de la Generalitat i líder de Compromís, Mónica Oltra, va reivindicar aquest dissabte el model de "pluralitat i respecte a la diversitat" de l'executiu valencià de cara a la futura conformació del govern estatal, tal com recull el Diari La Veu . "Sense ànim de donar lliçons a ningú –va dir–, som l'espill amable, un espill solvent d'un govern que ha donat respostes a la gent i en el qual la resta es pot mirar".Així es va manifestar Oltra en declaracions als mitjans a Alacant, on va participar en la manifestació de l'Orgull LGTBI, a preguntes sobre les negociacions per a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol.Sobre aquest tema, va assenyalar que des del País Valencià "es pot traslladar a la resta de comunitats autònomes, fins i tot a la formació del govern central", l'experiència del Consell del Botànic –que després de les últimes eleccions està format pel PSPV, Compromís i Unides Podem."Nosaltres hem negociat des de la pluralitat i des del respecte a la diversitat", va defensar i va afegir: "Ens ha anat bé: hem estat quatre anys governant i la gent ha dit que vol que seguim quatre anys més".Respecte al procés per a formar el govern espanyol, va advocar, igual com es va fer en el cas valencià, per parlar "primer del 'què', de què farem". Després, va prosseguir, cal debatre del "com farem això", i "el 'qui' és l'última fase, posar nom a qui gestionarà eixe 'què' i eixe 'com'".Per a Oltra, "fa anys que la societat diu que s'han acabat les majories absolutes i que el que vol són projectes plurals, col·lectius, on les diferents mirades es posen d'acord, és a dir, diferents intel·ligències al servei d'un projecte comú".

