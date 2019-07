Es compleixen 83 anys d'una de les fotografies més icòniques de l'antifeixisme català

El 21 de juliol de 1936, es capturava una de les imatges més icòniques de la Guerra Civil i l'antifeixisme català, tal com ha recordat Sàpiens . Aquell dia, el fotògraf comunista alemany Hans Guttman -que a l'estat espanyol es feia dir Juan Guzmán- fotografiava la jove miliciana Marina Ginestà al terrat de l'Hotel Colón de Barcelona.L'Hotel Colón va ser pres inicialment pels militars feixistes revoltats a Barcelona, que s'hi van atrinxerar. Després que el cop d'estat no triomfés inicialment a la capital catalana, els militars es van rendir i el 19 de juliol les Joventuts Socialistes Unificades de Catalunya (JSUC) van confiscar l'establiment.Ginestà era membre de les JSUC i aquells dies estava previst que treballés de traductora a les Olimpíades Populars que s'havien de celebrar a Barcelona i que el cop d'estat de Franco van frustrar.En un hotel convertit en centre de reclutament, Guttman va convèncer Ginestà per fotografiar-la i el fusell que llueix a la imatge és l'única arma que empunyaria durant la Guerra. Fins al 1939, la jove va treballar com a periodista per diversos mitjans de comunicació republicans i com a traductora del diari soviètic Pravda.Ginestà no va saber que la foto havia sobreviscut la guerra fins poc abans de morir. "Diuen que tinc una mirada captivadora. És possible, perquè convivíem amb la mística de la revolució del proletariat i les imatges de Hollywood, de Greta Garbo i Gary Cooper", va explicar.

