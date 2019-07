Societat Civil Catalana vol explicar la «veritat» dels fets de 1714 per la Diada

Societat Civil Catalana (SCC) ha marcat l'Onze de Setembre com una data rellevant al seu calendari. El seu president, Fernando Sánchez Costa, ha revelat en una entrevista a la COPE que l'entitat organitzarà un espectacle per recrear els fets històrics de 1714, quan les tropes borbòniques de Felip V van entrar a Barcelona. L'objectiu, segons Sánchez Costa, és explicar la "veritat" de la Guerra de Successió.El president d'SCC ha assegurat que l'entitat persegueix l'objectiu de celebrar una Diada "original, reivindicativa i lúdica". L'espectacle tindrà lloc als voltants de la tomba de Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona durant el setge borbònic a la ciutat.L'organització de l'espectacle va en la línia del full de ruta de l'entitat, que segons el seu nou president vol "recuperar" dates i símbols que pertanyen a tot Catalunya i que, segons SCC, ara acaparen només els independentistes.En l'entrevista a la COPE, Sánchez Costa també va avançar que SCC prepararia un sopar o un dinar "d'època" per recordar el 500 aniversari de l'arribada del rei espanyol Carles V.

