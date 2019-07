Riera obre la porta a la candidatura de David Fernàndez a les pròximes eleccions al Parlament

El diputat de la CUP Carles Riera ha obert la porta aquest diumenge a un possible retorn de David Fernàndez a la primera línia cupaire, concretament com a candidat del patit a les pròximes eleccions al Parlament. "Seria un molt bon candidat", ha assegurat Riera.Amb tot, sense cap convocatòria electoral sobre la taula per ara, Riera ha afirmat que la CUP "no ha parlat de noms", després que el patit hagi aprovat ampliar a dos mandats el període màxim en què un representant de la formació pot ocupa l'escó de diputat.La reforma de la normativa interna també suposa que Riera podia repetir com a diputat, per la qual cosa assegura que es posa a disposició del partit. Fenàndez ja va ser diputat cupaire entre el 2012 i el 2015.El diputat ha explicat que la CUP ha escoltat els posicionaments interns que demanen "un recorregut més gran en la creació i consolidació de referencialitats internes", i també "en l'acumulació i transmissió d'experiència".Sobre la conveniència o no que el president Torra convoqui eleccions, Riera ha valorat que si es vol continuar en l'actual marc polític quan el Suprem dicti la sentència del judici de l'1-O, Torra hauria de donar el tret de sortida a un període electoral. En canvi, ha defensat no convocar comicis si després de la sentència s'opta per una via de "conflicte, mobilització social i confrontació institucional".

