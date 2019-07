Juny de rècord: el més càlid de la història a tot el món

Temperatura mitjana a nivell global Foto: NOAA

Aquest juny ha estat de rècord. Ha estat el mes més càlid des que hi ha registres globals, tal com ha explicat l'agència NOAA en el seu informe sobre anomalies climàtiques. Segons ha recollit TV3 , aquest rècord fa referència a la temperatura global de la superfície terrestre i oceànica. El mateix informe apunta que pel que fa als mesos de gener a juny, el 2019 ha esatt el segon més càlid de la història.Segons el document, la temperatura del juny a les superfícies terrestres i oceàniques globals ha estat la més alta del període 1800-2019 i s'ha situat 0,95 ºC per sobre de la mitjana del segle XX. Amb aquest, són 43 mesos de juny consecutius amb temperatures superiors a la mitjan del segle passat.La desviació de +0,95 es refereix a la temperatura global conjunta de la superfície terrestre i oceànica. Mesurades per separat, la temperatura terrestre ha estat 1,34 ºC més alta que la mitjana del segle XX mentre que la del mar ha pujat 0,81 ºC.

