Ponsatí alerta que la repressió haurà «derrotat» els diputats catalans si faciliten la investidura de Sánchez

Si la setmana entrant no veiem diputats catalans votant NO haurem de conclourem que la repressió els ha derrotat a tots, i que els independentistes no tenim representació al Congreso. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 21, 2019

Ara que sembla que Podemos donarà suport a la investidura de Pedro Sánchez, els diputats catalans poden impedir-la i demostrar al Mon que Espanya no pot tenir estabilitat sense resoldre el conflicte amb Catalunya. — Clara Ponsatí (@ClaraPonsati) July 21, 2019

L'exconsellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ha exigit a ERC i Junts per Catalunya que votin 'No' a la investidura de Sánchez. A través del seu compte de Twitter, Ponsatí ha assegurat que qualsevol postura dels partits catalans que no sigui el rebuig a la investidura, significarà que la repressió ha "derrotat" els diputats.En una altra piulada, l'exconsellera considera que una negativa a Sánchez serviria per "demostrar al món que Espanya no pot tenir estabilitat sense resoldre el conflicte amb Catalunya".

