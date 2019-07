Espadaler: «Insinuar que els atemptats del 17-A van ser tolerats és una gran barbaritat »

El secretari general d'Units per Avançar, Ramon Espadaler, ha sortit al pas de les informacions publicades per Público sobre la relació entre el CNI i l'imam de Ripoll, Abdelaki Es Satty, cervell dels atemptats a Barcelona i Cabrils del 17 d'agost del 2017. "Insinuar sibil·linament, com es fa, que l'atemptat hauria estat tolerat és una gran barbaritat", considera l'exconseller d'Interior.Espadaler, a més, ha retret al president Quim Torra i al conseller d'Acció Exterior, Alfred Bosch, que hagin enviat cartes als cònsols de països europeus que van registrar víctimes de l'atemptat. "El Govern hauria de ser molt més curós a l’hora d’afrontar una qüestió tan delicada i complexa com el terrorisme jihadista", ha dit.EL secretari general d'Units per Avançar parla d'una resposta global de l'independentisme a les informacions publicades pe Público i assegura que és una "deriva perillosa".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor