Arriba una nova onada de calor

Previsió a mig termini Foto: Meteocat

Avis de calor per dimarts a la tarda Foto: Meteocat

Nova onada de calor a la vista. Serà aquesta setmana, especialment a l'interior del país, on les temperatures tornaran a tocar sostre arribant en alguns casos els 40 graus. Els models indiquen que una bombolla d'aire càlid s'acosta a la Península Ibèrica i dilluns començaran a pujar les temperatures. La calor intensa s'allargarà previsiblement fins dijous. De fet, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor intensa per a les comarques de Ponent.Ara per ara, tenim cel serè en general si bé localment estarà mig ennuvolat al terç nord del territori pel pas d'algunes bandes de núvols alts i mitjans. A partir de migdia apareixeran alguns núvols d'evolució en punts de muntanya que, transitòriament, deixaran el cel ennuvolat. La temperatura màxima augmentarà lleugerament i oscil·larà entre els 29 i 34 ºC al Pirineu i litoral, entre 33 i 38 ºC a Ponent i Terres de l'Ebre, i entre 31 i 65 ºC a la resta del Principat.De cara a dilluns, el cel romandrà serè o poc ennuvolat durant tota la jornada si bé a partir de migdia apareixeran alguns núvols d'evolució en punts de l'extrem nord del Pirineu que deixaran el cel mig ennuvolat. De matinada i fins a primera hora del matí, hi haurà alguns intervals de núvols baixos als dos extrems del litoral, i de nou al vespre a l'extrem sud.La temperatura serà entre lleugerament i moderadament més alta, tant la mínima com la màxima. La mínima oscil·larà entre els 12 i 17 ºC al Pirineu, entre 16 i 21 ºC al Prepirineu i nord de la depressió Central i entre 19 i 24 ºC a la resta del territori. La màxima es mourà entre els 29 i 34 ºC al Pirineu i litoral, entre 35 i 40 ºC a Ponent i entre 32 i 37 ºC a la resta del país. L'ambient serà calorós en general i xafogós al litoral durant tota la jornada, especialment durant les hores centrals del dia.Protecció Civil ha activat en fase d'alerta per onada de calor el pla Procicat a Ponent. Segons apunten, s'iniciarà un episodi d'onada de calor a partir de dilluns al migdia i que durarà fins dijous principalment a les comarques de la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, l'Urgell, la Segarra, el Solsonès, l'Alt Urgell i el Pallars Jussà. Avisen que amb la pujada de temperatures i la baixa humitat el risc d'incendi augmenta i per tant recorden que cal evitar conductes de risc en aquest sentit.Seguint el protocol intern i d'acord amb la situació, l'Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) ha posat en fase 2 d'alerta el pla d'actuació per prevenir els efectes de les possibles onades de calor sobre la salut (POCS).D'altra banda, Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que prevegin llocs frescos o sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari el seu ús i que tinguin especial vigilància de les persones majors de 75 anys, sense suport familiar o sense recursos; les persones amb discapacitats físiques o psíquiques i limitacions de mobilitat; les persones que hagin de romandre o fer activitat física a l'aire lliure (també les laborals) i les persones amb malalties cròniques.

