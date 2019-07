Asens insta Sánchez a crear una taula de diàleg amb Catalunya

El portaveu d'En Comú Podem al Congrés, Jaume Asens, confia que Podem i PSOE arribin a un acord per investir Pedro Sánchez president del govern espanyol. Asens ho ha afirmat en declaracions a Catalunya Ràdio, abans que aquest dilluns comenci la votació a la cambra.Asens ha assegurat que els dos partits estan acostant posicions i estan negociant programes i equips. En aquest sentit, el portaveu dels comuns ha instat Sánchez a crear una taula de diàleg amb Catalunya en aquesta nova legislatura. "No renunciem al referèndum", ha assegurat Asens, que ha insistit en la necessitat d'un "pacte de claredat" per celebrar una consulta acordada. Una proposta a la qual també s'ha sumat ERC.El portaveu dels comuns ha lamentat la inacció del PSOE en relació al conflicte polític català. "No han plantejat cap proposta més enllà de l'amenaça del 155 i l'aplicació de la llei", ha afirmat.Pel que fa a les negociacions sobre quines persones han d'integrar el consell de ministres, Asens ha reconegut que no es pot descartar el nom de la portaveu d'Unides Podem com a vicepresidenta. Si fos així, Montero seria la màxima representant del seu partit al govern espanyol, després del veto de Sánchez a Iglesias i la renúncia d'aquest a formar part de l'executiu per evitar la convocatòria d'eleccions.

