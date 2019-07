Mor un jove de 26 anys en un accident de trànsit a Barcelona

Un jove de Mollerussa de 26 anys, A.G, va morir aquest divendres en un accident de moto a Barcelona. El noi va xocar contra un autocar al carrer Sant Eusebi, al barri de Sarrià-Sant Gervasi. Els fets van passar cap a les quatre de la tarda i el noi va ser atès en ple carrer, encara que es creu que va morir a l'acte.La Guàrdia Urbana de Barcelona ha obert una investigació per determinar les causes del sinistre. La mort del noi ha causat una gran commoció a la capital del Pla d'Urgell, on la seva família és molt coneguda.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor