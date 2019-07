Detenen un home que tenia retinguda una dona a Tortosa amb qui pretenia casar-se

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que tenia retinguda una dona a un pis de Tortosa amb la qual pretenia casar-se per poder aconseguir la documentació europea. La víctima, de 42 anys i de nacionalitat eslovaca va trucar la policia del seu país per informar que un home la mantenia reclosa en un habitatge contra la seva voluntat i va explicar que el raptor pretenia casar-se amb ella dos dies després.Segons la víctima, l'home, de 31 anys, l'havia amenaçat de mort si intentava demanar ajuda. Els Mossos van rebre un avís d'Europol el 17 de juliol, quan es va produir la detenció. El detingut va passar a disposició del jutjat d'instrucció de guàrdia de Tortosa el 19 de juliol i el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.Segons els Mossos d'Esquadra, la policia va poder localitzar la víctima perquè la dona els va informar que des del pis on es trobava reclosa podia veure un pont de color vermell sobre un riu, i que a l'habitatge havia trobat algun paper amb una adreça de la localitat de Tortosa. Després d'indagacions policials i una discreta vigilància van poder determinar la ubicació del pis i van detenir el raptor i alliberar la dona, que portava més de vint dies retinguda a l'habitatge sense poder sortir, ja que en les poques ocasions que el seu raptor sortia del pis deixava la porta tancada amb clau.Segons el relat de la víctima, va conèixer l'home a Eslovàquia mitjançant el germà d'ella, i com que els dos havien de viatjar a Espanya per raons de feina van decidir fer-ho junts. Un cop a Tortosa l'home li va revelar els seus plans per tal d'obtenir la condició de ciutadà europeu, a la qual cosa ella es va negar.

