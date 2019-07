VÍDEOS Homenatge a Xesco Boix 35 anys després de la seva mort

El 21 de juliol de 1984 un tren de la línia de la costa va segar la vida de Xesco Boix a Malgrat de Mar. Tres dècades i mitja després, la figura del cantant serà recordada per alguns dels seus companys i amics. Com ha informat el digital especialitzat Enderrock , la cita és avui de les 11.00 h del matí a les 2.00 h del migdia als Jardins del Pou de la Figuera, prop de l’Arc de Triomf de Barcelona. Hi seran Jaume Arnella, Miquel Pujadó, Lluís Maria Panyella, Àngel Daban, Noé Rivas, Roger Canals, Dani Caracola, Fèlix de Blas, Tànit Navarro, Jep Valls i Joan Giralt.Xesco Boix va ser un músic inquiet que va bastir una gran obra. Se’l recorda especialment per haver revolucionat el món de l’animació infantil, primer amb Ara Va de Bo i més tard en solitari. Però la figura musical de Xesco Boix és més àmplia. Va ser un dels integrants del Grup de Folk, col·lectiu al qual va aportar algunes adaptacions emblemàtiques de cançons nord-americanes que encara se segueixen cantant: “No serem moguts”, “Vull ser lliure”, “Si no em trobes darrera l’autobús”… A més, es va interessar pel folk d’arreu i va incorporar cançons d’arreu del món al seu repertori: “A la Claire Fontaine”, “Hieland Laddie”, “El cant de l’alosa” o “Wimoweh”, per posar només uns pocs exemples.Els darrers anys de la seva vida, Boix va actuar especialment en el terreny de l’animació infantil, un públic que considerava molt exigent i al qual tractava amb molt de respecte professional. Aquesta era una part de la inspiració rebuda per part seu amic americà Pete Seeger, de qui va adaptar diferents cançons i històries. Seeger –que va morir el 2014 a punt de complir 95 anys– va dir que Xesco Boix era la persona més entusiasta que mai havia conegut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor