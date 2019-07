La Crida vol una reacció «contundent que impacti el món» en cas de condemna per l'1-O

El secretari general de la Crida, Toni Morral, en la primera reunió de la direcció Foto: ACN

Amb una manifestació no n'hi ha prou. La Crida reclama una reacció "contundent", "molt unitària" i que "impacti el món" com a resposta a una possible sentència condemnatòria per l'1-O. Així ho ha explicat el seu secretari general, Toni Morral, en una entrevista a l'ACN, on argumenta que una manifestació més seria insuficient perquè no faria ni "pessigolles a l'Estat".D'altra banda, el també diputat al Parlament obre la porta a una confluència de la Crida amb JxCat en funció de com es resolgui l'endreça de l'espai que comparteix amb el PDeCAT. Morral subratlla que la Crida està "preparada" per presentar-se a unes futures eleccions al Parlament, "si cal".Morral reclama una "resposta de país" a la sentència de l'1-O i adverteix que "òbviament no ha de ser una manifestació més". El dirigent de la Crida reconeix que s'han fet moltes mobilitzacions exitoses però que ara la resposta ha de ser "d'unes altres característiques", en cas que no hi hagi absolució.A més, Morral sentencia que la prioritat no ha de ser "el què" sinó el "com", i que la resposta a la decisió dels magistrats de l'1-O sigui del tot "contundent i molt unitària". "És la clau, ens juguem molt al procés", assevera. Així mateix, el secretari general de la Crida espera que aquesta "resposta de país" tingui impacte a escala internacional i faci que el món sencer miri cap a Catalunya.JxCat i PDeCAT han de culminar aquesta tardor l'endreça de l'espai que, a priori, culminaria amb un nou partit sota les sigles de Junts per Catalunya. La Crida es vol mantenir al marge d'aquest procés, tal com explica Morral, tot i que els tres impulsors de l'associació -Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra- són, alhora, dirigents de JxCat.A l'entrevista Morral recorda que la Crida té un full de ruta, un ideari polític i un model d'organització propi, al marge de JxCat. Alhora, però, admet que l'associació segueix "amb molt interès" l'endreça de l'espai postconvergent. Tot i que la Crida no vol barrejar-se amb aquest procés, sí que té dirigents que hi participaran -com els propis Morral, Puigdemont, Sànchez i Torra, o Elsa Artadi.De fet, la Crida es manté a l'expectativa per moure fitxa: "Depèn de com vagi el debat de JxCat i PDeCAT veurem, aleshores, si realment hi ha una possible confluència o no. Però en aquests moments és molt aventurat dir-ho", ha explicat Morral.L'associació, que té com a principals objectius la unitat de l'independentisme i l'aplicació del mandat de l'1-O, compta amb 7.000 socis que paguen una quota mensual, a més de 14.000 col·laboradors que han cooperat econòmicament de manera puntual, i un manifest fundacional amb 63.000 signatures.Morral insisteix que la Crida tornarà a pressionar en les properes eleccions al Parlament perquè hi hagi unitat independentista. Com a secretari general, recorda que l'associació té voluntat d'acció política i que no descarta presentar-se als comicis si ho consideren "oportú i viable". "Estem preparats per fer-ho, si cal, però ho valorarem quan calgui. No es descarta", ha aprofundit.Finalment, Morral concreta que, en cas que la Crida concorri a les properes eleccions al Parlament, serà per ajudar a afavorir aquesta unitat republicana per fer efectiu el mandat de l'1-O. De fet, apunta que si els partits independentistes no plantegen aquest mateix objectiu als seus programes electorals la Crida es veuria "obligada" a plantejar-se presentar-se als comicis.

