VÍDEO La contundent crítica de Bosch a Borrell

El conseller d'Acció Exteriors, Alfred Bosch, ha estat dur amb Josep Borrell davant les acusacions que el govern espanyol va espiar la tasca de les delegacions del Govern a l'exterior. "S'està perseguint l'acció d'un govern legal i legítim. Hi ha una acció de persecució política per combatre l'independentisme", ha denunciat el conseller, que ha insistit que les delegacions de la Generalitat treballen "pel país" i perquè Catalunya tingui una posició "millor i més competitiva" al món. "No treballa per a l'independentisme", ha insistit.Bosch també ha explicat què li va dir Borell quan li va proposar una reunió tot just arribar al Departament d'Exteriors. "Em va dir que creia que ell i jo no ens entendríem mai. No tenia interès a reunir-se amb mi", ha revelat Bosch. El conseller ha reflexionat que, precisament per això, per les "grans discrepàncies" que mantenen, és més important "parlar". "Amb els que m'hi entenc al 100% potser no és tan important parlar, perquè ja hi estàs d'acord", ha dit el conseller en una entrevista al Preguntes freqüents.

