Bad Bunny, Bad Gyal i Cecilio G entronitzen la música urbana al Sónar

Bad Gyal, a l'escenari SonarVillage, el principal, aquest dissabte a la tarda Foto: José M. Gutiérrez

Cecilio G, entrant a l'escenari SonarXS muntat a cavall Foto: José M. Gutiérrez

El català Lil Moss, a l'escenari XS del Sónar de Dia abans de Cecilio G Foto: José M. Gutiérrez

L'imperi de la música urbana continua conquerint territoris. L'exemple més fresc és el de Bad Bunny, que aquest dissabte ha entronitzat el gènere al Sónar de Nit. Desenes de milers de persones han cantat, però sobretot ballat, les cançons del porto-riqueny arxiconegudes gràcies a les xarxes socials. Ha estat una feina d'anys i anys a través de SoundCloud, Spotify o Youtube, de fer créixer base de seguidors i sense el ressò mediàtic, sobretot de la premsa generalista, que possiblement mereixien. Això està canviat i, en el seu assentament -ara ja sí- al mainstream, ja no queda gairebé cap cartell de festival amb assistència multitudinària que no compti amb algun dels jefes d'aquesta àmplia etiqueta.I que ja no hi ha marxa enrere ho hem vist aquest dissabte al Sónar, sempre amatent a les noves tendències, que ha brindat tres exemples paradigmàtics en la seva jornada de clausura. A banda de Bad Bunny, hi ha hagut Bad Gyal i Cecilio G, dos emblemes del dancehall i el trap, respectivament, creats a Catalunya i exportats arreu del món.Però tornem al porto-riqueny. Hi havia una forta expectació per si finalment se celebraria el concert. Les revoltes que hi ha al seu país per fer caure el president "Ricki" Rosselló, i en les quals està molt implicat, havien creat un punt d'alarma per si acabaria volant a Barcelona. Un murmuri que s'ha eixamplat quan ha sortit a l'escenari. Vestit amb un bus i molt abrigat (tal com es veu a la fotografia), el públic ha començat a especular amb la possibilitat que no fos ell. Però sí, ho era. Quan s'ha descobert, a les acaballes del concert, s'han pogut esvair tots els dubtes.Entremig, una hora sencera de hit rere hit, de Ni bien ni mal, amb la que ha donat el tret de sortida sota una munió de flaixos, i fins a Calladita, un dels seus darrers èxits, passant per Yo te bote, Soy peor, Tenemos que hablar, Amorfoda, que suma 700 milions de reproduccions, La Romana, Mia o Estamos bien. Cançons que, plegades, acumulen més mil milions de visualitzacions a Youtube. Una burrada. I per portar-les sobre l'escenari un desplegament de recursos espectacular: uns baixos vibrants, llums, làsers, visuals, projeccions i fins i tot fons de foc, que convencen fàcilment un públic amb ganes d'exclamar.Bad Bunny té una legió de fans, també, per la filosofia de vida que mostra. Alguns la segueixen gairebé religiosament. I avui n'han deixat diversos exemples. Més enllà de fer que tot el SonarClub demanés la dimissió del president porto-riqueny a l'uníson, els seus discursos emanen positivisme. Així, ha recordat que "todos somos valiosos" i ha desitjat, en nombroses ocasions, "que sean felices". Aquests són els recursos de Bad Bunny i, vista la reacció dels fans, semblen que tenen corda per estona.A la tarda, els espectadors que s'han acostat al SonarVillage han vist com Bad Gyal, finalment, ja és profeta a la seva terra. El Sónar l'ha coronat aquest dissabte a la tarda com el que és: una de les dives que marca el tempo del dancehall mundial. A l'escenari més gran del Sónar de Dia, i davant de milers de persones que han aguantat estoicament un sol de justícia, Alba Farelo ha presentat el Bad Gyal Soundsytem, un show rabiós, intens i en el que tampoc hi manca la sensualitat i la llibertat per moure's i ballar de manera provocativa.Durant una hora, Bad Gyal ha anat desgranant els hits que l'han projectat internacionalment i també ha presentat algun tastet del que està preparant. Així ho ha fet saber al públic en una de les nombroses interpel·lacions que els ha fet: "¿Dónde están los que fuman marihuana, coño?" o "¡A bailar, coño, que esto es una fiesta!", ha exclamat al públic des d'un escenari alçat i acompanyada de quatre ballarines que, a batzegades, també han mostrat el seu domini de la dansa urbana. Veu autotunejada i coreografies exuberants per defensar cançons com Jaracanda, Candela, Fiebre, Yo sigo iual, Dinero o Internationally i Santa María, el seu darrer gran hit, que li han servit per cloure el concert.Amb 16 anys, el punk-traper Cecilio G va colar-se com a assistent al Sónar -així ho explica a la cançó Milion Dollar Baby- i avui n'era un dels seus caps de cartell. La seva carrera s'ha bastit en la provocació. I, a vegades, evolucionar també vol dir continuar trencant motlles, sigui musicalment o gràcies a excentricitats. Una d'aquestes s'ha produït quan l'artista nascut al Bogatell ha entrat i ha travessat tota l'esplanada del Sónar de Dia muntat sobre un cavall negre.Anava acompanyat de dos escortes amb banderes. I és clar, ha aconseguit el que buscava, que una munió de gent el comencés a seguir fins al Sonar XS, l'escenari més petit i únic capaç d'acollir un espectacle més propi de finals dels 70 a Londres que no pas al Sónar del 2019.Cecilio G ha arribat a l'escenari sobre el cavall i, tan bon punt ha agafat el micro, ha dit: "Soc independent i no li dec res a ningú, però gràcies a tots per ser aquí i gràcies al Sónar per contractar-me". Amb les explicacions donades i amb una desena de ballarins totalment desbocats sobre les taules, el rei del Bogatell ha ofert un concert proper al punk tant per la forma com pel contingut. Ha demanat la llibertat "per tots els presos", especialment per als "del mòdul sis de Puig de les Basses", on va estar empresonat per amenaces i robatori amb força. Todos presos és, precisament, el nom de la seva darrera mixtape, la intro de la qual li ha cantat a un mussol que ha pujat a l'escenari. Ha començat amb una excentricitat i ha acabat amb una altra.El Sónar ha tancat aquesta 26a edició amb 105.000 assistents , 21.000 menys que l'any però immers en la polèmica per la vaga dels riggers, els muntadors d'escenaris, i del canvi de dates. En la roda de premsa d'aquesta tarda, Ricard Robles, codirector, apuntava, però, que aquests dos factors han "enfortit" el festival respecte al concepte, posicionament a nivell artístic i de punt de trobada de moltes idees i conceptes que s'han vist als escenaris i les activitats del Sonar+D.

