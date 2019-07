Iceta reconeix que hi ha «moltes esperances» d'un pacte amb Podem per a la investidura

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat aquest dissabte que hi ha "moltes esperances" perquè el PSOE i Unides Podem tanquin un acord per a investir Pedro Sánchez, tot i que ha alertat que encara no hi ha res decidit.Així, ha apuntat que no li consta que hi hagi peticions concretes d'Unides Podem per ocupar càrrecs del futur govern. En una atenció als mitjans al sopar d'estiu organitzat pel PSC al Vendrell, Iceta ha remarcat que fer un govern de coalició "no és fàcil" perquè requereix "complicitat" i compartir "plantejaments polítics de fons"."Cal parlar de programes i posar-se realment d'acord", ha reclamat el socialista, tot recordant que queden poques hores per al debat d'investidura. "Espero que s'estigui aprofitant aquest temps per apropar posicions", ha insistit.