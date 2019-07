VÍDEO El ridícul moment viscut a «La ruleta de la suerte» que s'ha fet viral

Si hubiera dicho "de burra" ya habría sido el súmmum 😂😂 — Con Sueño y Sin Suerte (@SrtaSlumber) July 19, 2019

Les pífies, errades i equivocacions als concursos de televisió són un dels moments televisius preferits pels consumidors. Una jove ha estat la protagonista d'una errada ortogràfica d'alt nivell que ha escandalitzat la xarxa, convertint el vídeo de la pífia en viral.Quan només li quedava una lletra per a completar la frase, la concursant no ha dubtat en dir la "b" per tancar la paraula mòbil. El problema és que amb aquesta lletra s'escriu en català i no pas en castellà. Ella mateixa s'ha adonat a l'instant de l'error, exclamant-se. La xarxa tampoc ha tingut pietat amb ella.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor