Requisen una xapa dels presos polítics a una tarragonina al Tour de França

Les autoritats franceses han requisat una xapa que reclama l'alliberament dels presos polítics a la candidata d'ERC a Tarragona per a les eleccions europees del 26-M. Helle Kettner, que també treballa a la Generalitat com a assessora en comunicació de l'acció exterior, s'ha desplaçat fins a França per viure el Tour.Kettner, que és periodista, ha anat a veure la catorzena etapa de la prova esportiva que passa avui pel Tourmalet. A la danesa, que es considera tarragonina d'adopció, li han pres la xapa quan intentava accedir a la zona per on havien de passar els ciclistes.Kettner també portava una estelada, que finalment no li han requisat perquè la policia francesa no li ha trobat. Així és com ho ha denunciat a través de la xarxa:

