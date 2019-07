Més del 40% dels aspirants a agent de la Guàrdia Civil suspenen l'examen d'ortografia

El examen de ortografía crea malestar entre opositores #IngresoGC19.



Una vez publicada por la Jefatura de Enseñanza #GuardiaCivil el % de aptos provisionales en ortografía se refleja claramente la desigualdad en difilcultad del examen del sábado 13 respecto al domingo 14. pic.twitter.com/HmbpINywdy — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) July 19, 2019

Les proves per poder aspirar a una plaça de Guàrdia Civil sembla que han complicat la vida a més d'un. La principal i la que està generant més polèmica és la d'ortografia, la qual van suspendre 10.081 (43%) de 23.000 candidats.Les proves que es van fer entre 13 i el 14 de juliol ha aixecat molta polseguera. L'Associació Unificada de Guàrdia Civils (AUGC) ha denunciat que l'examen era complicat i a més, que el del dia 13 encara ho era molt més. El 57% dels aspirants que es van presentar el primer van suspendre i un 31% va suspendre la prova d'ortografia del dia 14.La prova a la qual s'enfrontaven els aspirants consistia a marcar les paraules que detectessin que estaven escrites de manera errònia en deu frases. Tenien 10 minuts per fer-ho. Un minut per frase.Per altra banda, el cos policial ha decidit anul·lar una paraula d'un examen, concretament del dia 13 -el dia que van suspendre més aspirants- perquè hi havia un "error tipogràfic" a la paraula "javaque", ja que consideren que hi havia d'aparèixer era "javeque".La Guàrdia Civil ha decidit invalidar "javaque" dels exàmens del 13 de juliol perquè hi apareixia de manera incorrecta i no està reconegut a la RAE. Això vol dir que aquesta pregunta queda invalidada però no tot l'examen ortogràfic, com reclamen alguns aspirants i associacions de guàrdies civils.

