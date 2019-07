El Sónar 2019 tanca amb 105.000 visitants

El Sónar 2019 ha tancat l'edició del 2019 amb 105.000 visitants, 21.000 menys que el 2018 quan el Sónar va batre el seu rècord de públic amb 126.000 visitants. Ricard Robles, codirector del Sónar, ha citat la vaga dels muntadors i el canvi de dates del certamen com els motius pels quals s'ha produït aquesta reducció.El festival ha reunit 46.000 persones al Sónar de Dia (64.000 l'any passat) i 59.000 al Sónar de Nit (62.000 el 2018). En qualsevol cas, Robles creu que "s'ha enfortit" el certamen "respecte el concepte, posicionament, a nivell artístic i de punt de trobada de moltes idees i conceptes que s'han vist als escenaris i les activitats del Sonar+D".La 26a edició de Sónar, que s'ha celebrat de forma extraordinària en ple estiu, els dies 18, 19 i 20 de juliol, ha presentat un total de 140 shows, 80 dels quals han estat estrenes o espectacles exclusius, sobre 10 escenaris, repartits entre Sónar de Dia, a Fira Montjuïc de Barcelona, i Sónar de Nit, a Fira Gran Via de L’Hospitalet.Sergio Caballero, codirector del Festival, ha destacat que a part del gran problema de les dates, ha afectat la vaga dels muntadors que "tenen tot el dret del món", ha afegit. "Això ha fet molt mal al festival en un moment en què es venien molts tiquets".Tot i això, Robles ha dit que del què es podria preveure fa dues setmanes als resultats finals, tothom pot estar "més que satisfet d'un festival que està en pleníssima forma i que té la capacitat per ser un esdeveniment referencial a nivell mundial"El codirector ha dit que les dates de les properes tres edicions, el Sónar 2020, 2021 i 2022 "estan garantides al mes de juny al calendari normal". Robles ha dit que "s'ha de treballar per no caure en situacions com aquestes que es precaritza la feina d'uns treballadors que reivindiquen de manera legítima uns drets".Així mateix, Robles ha assenyalat que el problema no és la vaga, sinó que aquí ha patit tothom sense saber si el festival se celebraria. "És un patiment general", ha assegurat, al temps que ha afirmat que la carència de gestió i de gestió transparent ha estat el problema real. Ha reconegut que "l'absència notòria" de les administracions ha estat durant les dues setmanes de crisi, tret d'algunes persones que són càrrecs tècnics del Departament de Cultura i de l'Ajuntament.El festival tancarà les portes aquest diumenge amb el concert de clausura de la Mathew Herbert Brexit Big Band al Teatre Grec, que comptarà amb un cor de 50 veus de l'Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC).

