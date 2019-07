VÍDEO Així serà la nova sèrie de Netflix basada en un videojoc i una saga literària d'èxit mundial

"Els pitjors monstres són aquells que creem nosaltres". Les fantàstiques obres literàries d'Andrzej Sapkowski que van ser adaptades als videojocs arribaran ara a Netflix, la plataforma de streaming per excel·lència. The Witcher va triomfar de manera molt exitosa gràcies a la trilogia de rol creada per a consoles i PC.Netflix ha estrenat les primeres imatges de la sèrie produïda per la plataforma, amb un nou tràiler mundial. Henry Cavill, conegut actor per encarnar a Superman en la saga cinematogràfica de superherois de DC Comics, serà l'encarregat de donar vida a Geralt de Rivia, un bruixot que es passa la vida intentant caçar bruixes malignes i monstres.Freya Allan, Millie Brady, MyAnna Buring, Anya Chalotra, Björn Hlynur Haraldsson, Adam Levy, Jodhi May, Mimi Ndiweni,Therica Wilson-Read, Eamon Farren, Joey Batey, Lars Mikkelsen... són alguns dels noms de luxe que acompanyaran a Cavill en el repartiment. Encara no hi ha data d'estrena per a una sèrie que promet un èxit mundial assegurat.

