​Tres alcaldes de Compromís es donen de baixa com a militants per «manca de democràcia interna»

Tres alcaldes localitats valencianes es donen de baixa com a militants de Compromís i afirmen que a partir d'ara seran "simpatitzants". Es tracta dels batlles d'Alzira, Diego Gómez, de Vilanova de Castelló, Óscar Noguera, i d'Alfarb, Santi Cervera, tots critiquen la "manca de democràcia interna de la coalició".En una carta conjunta, signada pels alcaldes, el regidor d'Algemesí Pepe Hernandis i també Paco Sanz, de Compromís per l'Alcúdia, s'informa que diversos càrrecs públics del partit deixaran de pagar la quota de militant per passar a ser simpatitzants.Pel que fa a les raons, expliquen que han pres aquesta decisió després de presentar una carta a l'executiva nacional manifestant el seu malestar per les últimes decisions preses "sense haver rebut cap resposta, després de la dimissió de l'executiva de Gent de Compromís, òrgan que no s'ha reconegut mai oficialment per membres de la marca Compromís, després de portar molts anys silenciats i sense veu ni vot per la falta de democràcia interna de la coalició, i després de portar molts anys pagant la quota com un militant però sense tenir mai els drets com un membre de ple dret de qualsevol dels partits que conformen un grup cada vegada menys harmònic i molt més distant".També fan referència a les "desafortunades" declaracions realitzades per l'alcalde de València, Joan Ribó, "que sense ser militant de cap partit ha tingut la gràcia de posar un membre de l'Ajuntament a la Diputació, sense passar per cap procés participatiu".Cal recordar que Ribó va qualificar de "totalment exagerades les crítiques" de Gent de Compromís a la coalició i va assenyalar que les persones que formen part de la formació sense pertànyer al Bloc, Iniciativa i Verds no poden "tenir els mateixos drets que els afiliats" a un d'aquests tres partits.Els tres alcaldes esperen que amb l'acció anunciada es produeixi "la reflexió dels companys de Compromís perquè puguin reconduir la situació abans que sigui massa tard".

