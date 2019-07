​Detenen un conductor begut per provocar dos accidents a la Jonquera

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un conductor de 20 anys com a suposat autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de l'alcohol i de forma temerària. L'arrestat va provocar dos accidents de trànsit a la Jonquera (Alt Empordà), el primer amb un motorista i el segon amb un altre cotxe.Els Mossos van rebre l'alerta del primer sinistre però, quan la patrulla de trànsit va arribar al lloc, només hi van trobar la motocicleta. L'altre vehicle havia fugit del lloc. Immediatament, els agents van iniciar la recerca del vehicle evadit. Poc després, una altra patrulla de la Jonquera es va trobar amb un altre accident a l'N-II al punt quilomètric 779,9 en el qual havien col·lidit dos turismes.En arribar al lloc, els mossos van comprovar que un dels vehicles implicats coincidia plenament amb la descripció del cotxe que s'estava buscant com a responsable del primer accident amb la moto.Els Mossos van observar que el conductor del vehicle que havia provocat els dos accidents presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. En la prova d'alcoholèmia va donar positiu, amb una taxa d'alcohol que superava el doble de la permesa. Els agents el van detenir i van immobilitzar el vehicle.El detingut, sense antecedents, va passar el dia 19 de juliol a disposició de jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres i va sortir en llibertat provisional.

