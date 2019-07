El PDECat esquiva el dilema de Sánchez i deixa la investidura en mans del grup de JxCat a Madrid

Bonvehí ha fet una defensa pragmàtica del pacte amb el PSC a la Diputació de Barcelona i destaca que l'independentisme "no hi sumava"; ha rebut aplaudiments tot i les crítiques a porta tancada

En les hores prèvies al consell nacional del PDECat, una proposta de resolució sorgida de l'agrupació de les Corts va prendre protagonisme de portes endins, perquè es referia explícitament a la investidura de Pedro Sánchez com a president del govern espanyol. Finalment, però, ni tan sols s'ha arribat a votar. És un dels detalls de la reunió que els quadres de la formació nacionalista han celebrat aquest dissabte a l'Auditori AXA de Barcelona -la més nombrosa dels últims mesos, amb 234 participants congregats-, en la qual s'ha passat de puntetes sobre l'escenari a Madrid. La decisió adoptada és que el posicionament definitiu sobre Sánchez l'adoptarà el grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), inclosos -per descomptat- els presos.David Bonvehí, president del PDECat, no s'ha referit en cap moment a la investidura del líder del PSOE en la intervenció pública que ha fet davant dels consellers nacionals. En privat, i davant les veus que s'han aixecat per fixar una negativa a Sánchez per la manca de gestos amb Catalunya, Bonvehí ha volgut emetre un missatge de profunditat: el partit "no pot defensar" un moviment que vagi "contra els presos". La frase s'ha d'entendre en el context existent dins de JxCat sobre la tria del nou president espanyol, perquè són els presos els qui més han pressionat per argumentar l'abstenció La posició ha anat mutant en les últimes setmanes en paral·lel a les novetats que arriben des de l'agitada negociació entre el PSOE i Podem. En el moment en què els presos van ser informats -dilluns d'aquesta setmana- que Sánchez estava enrocat i que donava per trencades les negociacions amb el partit de Pablo Iglesias, tant Josep Rull, Jordi Turull i Jordi Sànchez -privats de llibertat i suspesos com a diputats al Congrés des del 24 de maig- van començar a valorar la possibilitat del "no". Dijous es va produir una reunió a Lledoners en què tant la negativa com l'abstenció estaven damunt la taula L'espai de coordinació de JxCat es va reunir ahir al matí i, a la sortida, Laura Borràs- cap de files de la formació a Madrid- va apostar pel "no" perquè no es poden "regalar" els vots . Això va ser només unes hores abans que Iglesias, pressionat per l'ultimàtum de Sánchez, renunciés a ser al futur govern espanyol per abonar una entesa de l'esquerra . Si bé dijous "tot estava inclinat cap al no" -en paraules d'un alt dirigent nacionalista-, especialment si el PSOE seguia vetant Podem i el seu líder, des d'ahir al vespre tot s'ha tornat a obrir. La decisió la prendrà el grup parlamentari a Madrid, en contacte amb els presos, quan hagin escoltat el discurs de Sánchez al Congrés.El grup s'ha mostrat dividit en les últimes setmanes entre els presos i el diputat Sergi Miquel, partidaris de l'abstenció, i Borràs, Míriam Nogueras i Jaume Alonso-Cuevillas, defensors de la negativa a Sánchez. La direcció del PDECat i veus de pes com Artur Mas estan arrenglerats al voltant de l'abstenció i, de fet, alguns aposten per mantenir-la "fins al final". "Aviam si ens en sortim", assenyalava aquest dissabte, lacònicament, un dirigent enquadrat en l'ala més moderada. Una de les queixes del grup de JxCat a Madrid és que el PSOE ni tan sols s'ha posat en contacte amb ells.La primera part del consell nacional, que ha avalat el procés participatiu a la militància sobre la refundació de l'espai nacionalista , també ha servit per analitzar els pactes postelectorals. El que ha generat més debat és el de la Diputació de Barcelona , que Bonvehí ha defensat públicament perquè l'independentisme "no sumava". Ha acabat rebent aplaudiments dels consellers nacionals. Dirigents de l'entorn de Carles Puigdemont, normalment crítics amb el rol del PDECat, ja havien felicitat en privat el president del partit per l'acord que va permetre a Núria Marín (PSC) presidir la Diputació.Acabat aquest consell nacional, ara serà el torn de les assemblees locals i comarcals i també de les sectorials per tal d'elevar propostes a la direcció que serveixin per influir en la refundació de JxCat. Bonvehí, de moment, ja ha avisat que cal "obertura de mires", i ha assenyalat que al partit han emergit "nous lideratges" després de les municipals. Tots els escenaris estan oberts: l'ideal per tots els sectors seria arrenglerar-se sota les sigles de JxCat, però encara hi ha veus que no descarten l'escissió.

