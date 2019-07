L'Observatori contra l'Homofòbia detecta 91 incidències per LGTBIfòbia durant el 2019

L'Observatori contra l'Homofòbia (OCH) ha registrat un total de 91 incidències per LGTBIfòbia en els primers set mesos d'aquest any. 39 fets han passat a la ciutat de Barcelona, de les quals cinc han passat en transports catalans, quatre al Metro de la capital catalana. L'última agressió homòfoba va passar al Metro de Barcelona el passat dimecres. El president de l'OCH, Eugeni Rodríguez, ha lamentat l'agressió, i assenyala que en cas que es confirmi que dos dels presumptes agressors són vigilants de seguretat, això avala més que mai la seva petició que "fa falta una major formació" en tots els àmbits, i reafirma que són necessaris protocols sobre l'agressió.La Guàrdia Urbana va detenir aquest divendres i va posar a disposició dels Mossos d'Esquadra dues persones vinculades a l'agressió homòfoba a la parada de metro de plaça d'Espanya de Barcelona. Quatre homes i dues dones van colpejar un jove per ser "massa gai", tal com posteriorment va quedar constatat a través d'un vídeo.La víctima, que va haver de ser atesa, va assegurar que té marques d'esposes als canells, ja que dos dels presumptes agressors eren vigilants de seguretat.Un amic de l'agredit va penjar les fotos a Facebook per denunciar el cas:

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor