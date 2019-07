Google retira set aplicacions per espiar el mòbil de la parella, dels fills o dels treballadors

Google ha retirat de la seva botiga en línia (Google Play) fins a set aplicacions dissenyades per espiar i monitoritzar l'activitat mòbil dels empleats, la parella o els fills, segons un comunicat de la companyia de ciberseguretat Avast . Aquestes aplicacions, que havien estat instal·lades més de 130.000 vegades, estaven vinculades a un desenvolupador rus.Les aplicacions estaven dissenyades per visualitzar la localització del propietari del mòbil, recollir informació dels seus contactes, accedir al contingut de missatges i l'historial de trucades.Les aplicacions que s'han retirat són Track Employees Check Work Phone Online Spy Free, Spy Kids Tracker, Phone Cell Tracker, Mobile Tracking, Spy Tracker, SMS Tracker i Employee Work Spy.Segons Avast, per poder utilitzar-les, la persona que volia espiar els continguts d'un altre mòbil havia de tenir accés a l'smartphone de la víctima, per instal·lar-les directament des de la Play Store. Un cop instal·lades, aquestes enviaven un enllaç a través al seu compte de correu electrònic per fer el seguiment de l'activitat del propietari del mòbil.Per què no es detectava?Avast explica que des de les aplicacions es donaven les instruccions necessàries perquè l'usuari eliminés qualsevol rastre. A més, recorda que les aplicacions no instal·laven una icona d'accés i per tant, també eren invisibles per molt usuaris que eren les mateixes víctimes.​

