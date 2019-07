VÍDEO El clatellot d'un reporter valencià a un turista madrileny «expert en platges»

Sabíeu que les algues són brutícia? Això li ha dit este madrileny a @dtorres_apunt en @APuntdirecte. De segur que les platges de Madrid estan més netes. Nosaltres coincidim amb @_joanlopez i @_soniafernandez: este xic és un expert. Ens ho ha comentat @_MiK3L_. (17/07/2019) pic.twitter.com/brSabGMhKN — À Punt Apala (@apunt_apala) July 18, 2019

La platja és meravellosa i un dels grans atractius sobretot a l'estiu. Per això, molts ciutadans aprofiten les vacances per acostar-s'hi. Un d'aquests ciutadans va ser entrevistat dimecres passat per un programa d'À Punt, de la televisió valenciana, que no va deixar indiferent a ningú.El reporter va parlar amb l'home a tocar de l'aigua del mar que no va dubtar en carregar contra l'estat de la platja de Dénia. El madrileny va dir que era la primera vegada que hi anava però que no li agradava perquè "miri la merda que hi ha, enfoca-ho amb la càmera, que la netegi la Comunitat Valenciana". El periodista li va dir que això no era brutícia, sinó que eren algues i que era molt comú que n'hi hagués i li va exemplificar dient que "és com quan vas a la muntanya i està ple de mala herba". Aquesta afirmació no va convèncer l'home, que va reiterar que "hi ha platges que estan netes, i aquesta no ho està".Quan l'entrevistat li va dir que és de Madrid, el reporter tampoc va dubtar ni un segon a fer mofa de les seves declaracions i li etziba que "a Madrid platges així no en trobem, oi?".Després d'acabar l'entrevista, des del plató van carregar contra el veí de la capital espanyola dient que "acaba de parlar un expert en platges, un madrileny que en sap moltíssim".

