L'ANC i l'UNPO registren un informe a l'ONU sobre «el declivi de drets a Espanya»

L'ANC i l'Organització de les Nacions i Pobles No-Representats (UNPO) han registrat un informe sobre "el declivi dels drets humans a Espanya" per a la Revisió Periòdica Universal (RPU) al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides. Aquest òrgan, que té com a objectiu vigilar si els estats membres compleixen els seves obligacions en relació als drets humans, revisarà la situació espanyola el 22 de gener del 2020.



En aquest document es posa l'accent en la "persecució" de representants polítics i activistes catalans a l'Estat espanyol, així com de personalitats culturals. Segons informa l'ANC, se centra en les "vulneracions" a diversos drets humans i es demana la implementació "immediata" de la petició feta al govern espanyol per part del grup de treball de l'ONU de Detencions Arbitràries d'alliberar els polítics empresonats.

Entre els drets que l'ANC i l'UNPO denuncien que es vulneren a l'Estat hi ha el dret a un judici just, al dret a reunió i manifestació, al dret de participació pública, al dret a la llengua i al dret a la llibertat i la seguretat de la persona, inclosa la prohibició de detenció arbitrària.

