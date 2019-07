Els militants del PDECat pagaran una quota extraordinària per la defensa dels presos

"Tenim ganes de fer-ho i crec que això anirà molt bé. Som prou grans per prendre una decisió com a projecte polític, i ho hem de fer de manera pausada", sosté el president del PDECat

"El nostre projecte polític està més dèbil en algunes zones que en d'altres", assenyala Bonvehí sobre Barcelona i el pacte a la Diputació

L'Auditori AXA de Barcelona, just al darrere de l'Illa Diagonal acull aquest dissabte l'últim consell nacional del PDECat abans de les vacances d'estiu. Una de les decisions que s'han pres és la d'aprovar una quota extraordinària a la militància per tal de sufragar la defensa dels presos, segons fonts presents en la trobada. El partit és una de les vies principals que tenen els encausats per fer front al cost dels advocats, que s'han multiplicat arran del judici al Tribunal Suprem i els múltiples fronts judicials.Els comptes del 2018 també s'han aprovat -alguns consellers nacionals s'han queixat del retard en aquesta decisió-, així com també el reglament de règim econòmic i el reglament de retiment de comptes. Aquestes dues últimes qüestions només s'han presentat i ara entraran en fase de redacció d'esmenes.Després de tres hores de reunió a porta tancada, el president de la formació, David Bonvehí, ha pujat al faristol per desgranar la proposta per fer "evolucionar" el partit en ple debat sobre l'encaix amb Junts per Catalunya (JxCat), que encara no està resolt i per al qual ha demanat "obertura de mires" i la necessitat de dur a terme "propostes viables". No hi ha hagut cap referència pública, això sí, a la investidura de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats.Bonvehí ha posat damunt la taula, en clau interna, que fins al 20 de setembre s'obri un període de debat a nivell comarcal per fer "evolucionar" el partit. "Hem de saber com ens l'imaginem. Aquests elements s'han de poder debatre a nivell comarcal i sectorial. La direcció donarà molta llibertat perquè tothom hi tingui accés. Intentarem que un relator o persones proposades facin de garant que el procés es faci correctament. Volem escoltar tothom, la direcció no ha de proposar res sense abans escoltar els associats", ha indicat. De totes les propostes se'n farà un buidatge."Tenim ganes de fer-ho i crec que això anirà molt bé. Som prou grans per prendre una decisió com a projecte polític, i ho hem de fer de manera pausada", ha reflexionat Bonvehí, que ha demanat "obertura de mires" i aportar "solucions viables". "Tinc molta confiança de cara a la tardor: aquest partit podrà dir com enfoca els propers quatre anys i la seva vida", ha assenyalat el president de la formació."L'aposta que vam fer perquè tot el nostre partit continués unit i féssim projectes col·lectius als municipis, al Congrés i a Europa, ha estat un bon resultat, tot i millorable", ha assenyalat Bonvehí, en referència a la triple cita electoral. Els millors guarismes es van assolir a Brussel·les sota el lideratge de Carles Puigdemont, que ha rebut un aplaudiment dels consellers nacionals en el transcurs del discurs.Bonvehí ha ressaltat la categoria dels "nous lideratges" que hi ha al PDECat, especialment després de les eleccions municipals i del reforç d'alcaldes al territori. "Hem de tenir confiança en el present. Hem de tenir confiança en el futur immediat del nostre projecte polític, podem fer les coses encara millor", ha assegurat el president de la formació, que fins a tres vegades ha apuntat que els resultats poden ser "millorables" en els últims anys, especialment a l'àrea metropolitana.Ara toca un "debat reflexiu i serè" dins de JxCat "per als propers quatre anys". "Aquest partit continua tenint confiança en l'independentisme i en el sobiranisme d'aquest país", ha ressaltat el dirigent independentista, que ha celebrat els pactes amb ERC a les diputacions de Lleida, Tarragona i Girona. "Els dos grans partits de Catalunya volen seguir construint el país de la mà", ha assenyalat Bonvehí. En el cas de la Diputació de Barcelona, però, l'independentisme "no sumava", i per això es va pactar amb el PSC.S'han aixecat veus en contra de l'acord per part de consellers nacionals propers a Puigdemont i també a la vicepresidenta del PDECat -de nou absent en un consell nacional-, però Bonvehí l'ha donat per avalat i ha acabat rebent un aplaudiment. En privat, el president de la formació va rebre la felicitació de dirigents de l'entorn de l'expresident de la Generalitat, com és el cas d'Elsa Artadi o Albert Batet."Vam prendre la iniciativa. No volíem que la demarcació de Barcelona quedés en mans de l'unionisme", ha apuntat el president del PDECat. "No hi ha res més que voluntat de construir el país des dels ajuntaments", ha assegurat el dirigent nacionalista, que ha rebut un aplaudiment després de justificar l'acord amb els socialistes. "El nostre projecte polític està més dèbil en algunes zones que en d'altres", ha apuntat."Espero que es faci una reflexió serena perquè el projecte polític sigui majoritari també en aquesta part del país", ha assegurat en referència a l'àrea metropolitana de Barcelona, però també en la de Tarragona. És una zona en la qual "s'hi ha de ser presents" amb una "aposta estratègica".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor