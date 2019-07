Mediaset oferirà la Lliga i la Champions per 35 euros al mes en un nou canal per Internet

Un nou format per a poder gaudir el futbol des de casa. Mediaset ha arribat a un acord amb Telefònica i podrà emetre la Lliga, la Champions League i l'Europa League la pròxima temporada 2019/2020. Ho farà a través d'un nou canal per Internet: MiTele Plus. El grup mediàtic oferirà aquest servei per 35 euros al més, a través d'aquesta nova "plataforma".L'aposta de Mediaset és pionera a Espanya, ja que han decidit invertir en una plataforma de pagament i no pas en un paquet que acabés incloent altres serveis (com ha fet Telefònica, Orange o Vodafone) per a poder veure canals de televisió. El grup al qual pertanyen Telecinco i Cuatro no ha especificat encara quines característiques tindrà aquesta "nova plataforma".Mitele Plus es podrà contractar a partir del proper dilluns 22 de juliol, pel 2,5 euros al mes o 25 euros a l'any (impostos inclosos), i els usuaris podran veure els continguts i programes dels canals del grup sense anuncis (Telecinco, quatre, Factoria de Ficció, Boing, Energy, Divinity o BeMad entre d'altres).La notícia arriba un parell de dies després que la flamant nova plataforma d'esports a través de streaming, DAZN, renunciés a adquirir els drets del futbol a Espanya pel seu elevat preu. Altres plataformes que oferien esports, com Sky o BeinSport, també hi han renunciat. El futbol però, es podrà veure també a través dels canals habituals que s'havien establert pels operadors de Movistar i Orange.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor