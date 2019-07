​Buch demana a l'Estat endurir les penes i que els lladres reincidents vagin a presó

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha avançat que aviat enviarà una petició al ministeri de l'Interior perquè es facin "un seguit de modificacions per endurir el Codi Penal" en casos com les agressions sexuals o la multireincidència en els furts i robatoris.En declaracions a Catalunya Ràdio , Buch ha recordat que "el 80,5% de l'activitat delictiva" són furts. "Antigament, amb quatre furts hi havia presó, ara només una multa", ha lamentat, tot insistint que en casos com els lladres freqüents "el que interessa és corregir les conductes i amb multes no es fa".Segons el conseller, amb l'actual regulació "els multireincidents cometen els delictes, són detectats per la policia i portats al jutjat, i amb el Codi Penal actual acaben sortint al carrer, quan el que interessa és treure'ls del carrer".

