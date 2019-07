Colau diu a Sánchez que «se li han acabat les excuses» i li demana que tanqui un acord progressista

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, que "se li han acabat les excuses" després que el líder de Podem, Pablo Iglesias, hagi fet un pas enrere i li ha demanat que tanqui en els propers dies un "acord progressista" que permeti fer les "polítiques socials que no poden esperar". Colau ha elogiat la decisió d'Iglesias, que aquest divendres en un vídeo es mostrava disposat a no formar part del govern espanyol per facilitar un acord: "És un gran gest, que estic convençuda que mai cap dirigent socialista hauria fet. Ha estat una falta de respecte que Pedro Sánchez digués al líder d'Unidas Podemos que s'havia d'apartar" .Colau ha subratllat aquest dissabte que Iglesias no tenia cap obligació de fer aquest pas, però que "s'ha apartat perquè el PSOE no tingui excuses". L'alcaldessa de Barcelona defensa que Iglesias ha estat "molt a l'altura del moment crític" i que ha demostrat que la voluntat de Podem és arribar a "un acord d'esquerres".L'alcaldessa ha lamentat que el PSOE i Pedro Sánchez hagin estat "buscant excuses; primer era el tema de Catalunya; després, la consulta i Pablo Iglesias". Per això ha demanat als socialistes que deixin ara les "excuses" i que estiguin també "a l'altura del moment" per obrir "una nova etapa de diàleg, estabilitat i polítiques socials". "La pilota és a la teulada dels socialistes", ha resolt.La líder de BComú ha deixat clar que "les esquerres s'han de posar d'acord" i ha avisat que "no ens podem permetre la paràlisi de les institucions" ni unes noves eleccions en què "pugui guanyar la dreta i l'extrema dreta al govern de l'Estat".

